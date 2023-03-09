Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Актуальность удержания Бахмута только растет - Сырский

Станислав ПогориловЧетверг, 9 марта 2023, 12:01
Актуальность удержания Бахмута только растет - Сырский
Александр Сырский в Бахмуте с бойцами, фото: пресс-служба Сухопутных войск

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что актуальность удержания защитниками города Бахмут Донецкой области только растет.

Источник: пресс-служба Сухопутных войск

Прямая речь Сырского: "Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к будущим наступательным операциям. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды "Вагнера".

Реклама:

Детали: Командующий обратил внимание на последние заявления владельца преступной ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которые подтверждают, что захват города развяжет руки оккупантам для дальнейшего наступления с применением армейских и десантных частей на боевой технике.

"Это еще раз доказывает очень важную роль БАХМУТА в общей системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших при штурме города - тому яркое подтверждение", - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что каждый день стойкого сопротивления дает защитникам драгоценное время для уменьшения наступательных мощностей российских захватчиков.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • Западная разведка оценивает потери России в боях за город Бахмут Донецкой области в последние месяцы в 20-30 тысяч наемников частной военной компании "Вагнера", причем погибших среди них может быть примерно треть.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что захват Бахмута откроет для России путь к другим населенным пунктам Донецкой области, поэтому украинские защитники продолжат защищать город, однако "никто не должен быть окружен".
  • Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что у российских захватчиков нет надлежащих механизированных сил для продвижения за пределы Бахмута.
  • 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни, однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.

Темы: БахмутвойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Кулеба о ночной атаке РФ: Никакой военной цели, просто российское варварство
5 погибших на Львовщине: ОВА говорит, что ПВО сбила все российские ракеты
По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГа в Беларуси
В Польше подтвердили, что передадут Украине МиГ-29, но немного
Последние новости
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
Все новости...
Реклама: