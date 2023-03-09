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Актуальность удержания Бахмута только растет - Сырский

Станислав ПогориловЧетверг, 9 марта 2023, 13:01
Актуальность удержания Бахмута только растет - Сырский
Александр Сырский в Бахмуте с бойцами, фото: пресс-служба Сухопутных войск

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что актуальность удержания защитниками города Бахмут Донецкой области только растет.

Источник: пресс-служба Сухопутных войск

Прямая речь Сырского: "Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к будущим наступательным операциям. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды "Вагнера".

Детали: Командующий обратил внимание на последние заявления владельца преступной ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которые подтверждают, что захват города развяжет руки оккупантам для дальнейшего наступления с применением армейских и десантных частей на боевой технике.

"Это еще раз доказывает очень важную роль БАХМУТА в общей системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших при штурме города - тому яркое подтверждение", - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что каждый день стойкого сопротивления дает защитникам драгоценное время для уменьшения наступательных мощностей российских захватчиков.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Западная разведка оценивает потери России в боях за город Бахмут Донецкой области в последние месяцы в 20-30 тысяч наемников частной военной компании "Вагнера", причем погибших среди них может быть примерно треть.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что захват Бахмута откроет для России путь к другим населенным пунктам Донецкой области, поэтому украинские защитники продолжат защищать город, однако "никто не должен быть окружен".
  • Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что у российских захватчиков нет надлежащих механизированных сил для продвижения за пределы Бахмута.
  • 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни, однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.

Темы: БахмутвойнаУкраинаРосcия
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