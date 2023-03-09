Актуальность удержания Бахмута только растет - Сырский
Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что актуальность удержания защитниками города Бахмут Донецкой области только растет.
Источник: пресс-служба Сухопутных войск
Прямая речь Сырского: "Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к будущим наступательным операциям. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды "Вагнера".
Детали: Командующий обратил внимание на последние заявления владельца преступной ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которые подтверждают, что захват города развяжет руки оккупантам для дальнейшего наступления с применением армейских и десантных частей на боевой технике.
"Это еще раз доказывает очень важную роль БАХМУТА в общей системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших при штурме города - тому яркое подтверждение", - подчеркнул Сырский.
Он добавил, что каждый день стойкого сопротивления дает защитникам драгоценное время для уменьшения наступательных мощностей российских захватчиков.
Что предшествовало:
- Западная разведка оценивает потери России в боях за город Бахмут Донецкой области в последние месяцы в 20-30 тысяч наемников частной военной компании "Вагнера", причем погибших среди них может быть примерно треть.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что захват Бахмута откроет для России путь к другим населенным пунктам Донецкой области, поэтому украинские защитники продолжат защищать город, однако "никто не должен быть окружен".
- Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что у российских захватчиков нет надлежащих механизированных сил для продвижения за пределы Бахмута.
- 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни, однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.