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СМИ: УПЦ МП не собирается уходить из киевской Лавры, подали иск

Станислав ПогориловСреда, 29 марта 2023, 10:55
СМИ: УПЦ МП не собирается уходить из киевской Лавры, подали иск
ФОТО ИЗ САЙТА ПЦУ

Украинская православная церковь Московского патриархата, монахи и служители которой должны 29 марта покинуть Киево-Печерскую Лавру, будут в суде оспаривать свое выселение, иск уже подан. Ранее митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Лавры.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости", УПЦ МП в Facebook, Единый госреестр судебных решений

Детали: По данным Единого государственного реестра судебных решений, "в Хозяйственный суд города Киева 23 марта поступило исковое заявление Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры/Человечий монастырь/Украинской Православной Церкви к Национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра" о признании недействительной сделки относительно одностороннего отказа от договора и применения последствий недействительности сделки".

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Судья, который должен был рассматривать дело, заявил о самоотводе. Поэтому дело передадут уполномоченному работнику Хозяйственного суда Киева для решения вопроса о повторном автоматическом распределении дела.

В настоящее время сообщается, что сторонники УПЦ МП пришли "на богослужение в Печерскую обитель и под открытым небом возносят свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и преподобным отцам".

В УПЦ МП заявляют о "тысячах верующих". Однако, судя по видео, это не соответствует действительности.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.
  • В прошлом году Служба безопасности Украины проводила десятки обысков в разных зданиях УПЦ МП, в том числе и в Киево-Печерской лавре. В спецслужбе считают священнослужителей УПЦ МП враждебными агентами.
  • В 2022 году СБУ открыла 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ (МП), в т. ч. 14 архиереев церкви. 
  • Почти 200 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину. Также введен ряд санкций в отношении функционеров УПЦ (МП) и РПЦ.
  • По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.

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Темы: УПЦ МПрелигияКиевсуд
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