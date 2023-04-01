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В Берлине за год зарегистрировали больше преступлений против украинцев, чем против других групп

"Европейская правда"Суббота, 1 апреля 2023, 09:21

В Берлине с 24 февраля 2022 года по март 2023 года были зарегистрированы 3250 преступлений против украинцев.

Соответствующие цифры обнародовал Альянс украинских организаций, пишет "Европейская правда".

По просьбе Альянса депутат берлинского парламента Катрин Вален от партии "Зеленых" сделала запрос относительно нападений на украинцев в Берлине, которые были совершены с 24 февраля в столице Германии.

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Полицейская статистика свидетельствует, что нападений с телесными повреждениями в отношении украинцев в 2,5 раза больше, чем против других групп.

Высокое количество преступлений особенно в районах Митте (640) и Шарлоттенбург-Вильмерсдорф (484). В других районах их было значительно меньше.

Полиция не предоставила информацию, являются ли эти нападения политически мотивированными, хотя у нее может быть эта информация.

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Полиция установила личность подозреваемого или предполагаемого преступника в около 1200 из 3250 зарегистрированных преступлений. Чаще всего это были телесные повреждения (575), угрозы (187) и оскорбления (86). Лишь 23 расследования завершились обвинениями в суде.

"Мы не знаем этого, но есть основания полагать, что речь идет о преступлениях на почве ненависти. Альянс Украинских Организаций будет оказывать и в дальнейшем давление на политические учреждения в Берлине и Германии для обеспечения большей безопасности в отношении людей из Украины, расследования этих случаев и их предупреждения в будущем", - отметили в организации.

Напомним, в начале марта в Польше подожгли автомобили скорой помощи, предназначенные для Украины.

А в прошлом году в Германии пожарного заподозрили в поджоге жилья для беженцев, в котором проживали украинцы в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Темы: беженцыГерманияукраинцывойна
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