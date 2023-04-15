Арестованный в Москве Гершкович написал первое письмо родным в США
Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американский журналист Эван Гершкович написал первое письмо родным из СИЗО "Лефортово".
Источник: The Wall Street Journal, репортером которого является Гершкович
Детали: В первом письме к семье после ареста в России журналист написал, что не теряет оптимизма, с нетерпением ждет встречи с ними и пошутил о тюремной еде.
Семья, проживающая в Филадельфии, получила письмо в пятницу. Оно написано от руки и датировано 5 апреля. Письмо написано на русском – языке, на котором он разговаривает дома со своими родителями, советскими эмигрантами.
"Хочу сказать, что я не теряю надежды... Я читаю. Я делаю физические упражнения. И пытаюсь писать. Возможно, наконец-то я напишу что-то хорошее", - пишет журналист.
Его мать, Элла Мильман, рассказала, что Гершкович приправил письмо мягкими подколками в адрес своих родителей, очевидно, пытаясь поддержать настроение семьи.
"Мама, ты, к сожалению, к лучшему или худшему, но подготовила меня к тюремной еде. Утром на завтрак нам дают горячую пшенную, овсяную или пшеничную кашу. Вспоминаю свое детство", - шутит он.
В письме Гершкович подтвердил, что получил передачу, организованную другом, которая содержала такие мелочи, как туалетные принадлежности, тапочки, одежду и ручки.
"У меня теперь больше одежды и вещей, чем у мамы и папы дома, я думаю", - написал он.
Предыстория:
- О задержании журналиста Wall Street Journal стало известно 29 марта. ФСБ считает, что журналист "по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
- Издание отвергло обвинения РФ в шпионаже и потребовало отпустить журналиста.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что его взяли "на месте преступления". По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в Екатеринбурге Гершкович занимался работой, которая "не имеет отношения к журналистике".
- Суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая.
- Государственный департамент США признал "неправомерно задержанным" журналиста WSJ Эвана Гершковича, которого арестовали в РФ по обвинению в шпионаже – это эквивалентно статусу заложника и расширяет полномочия Госдепа.