Арестованный в Москве Гершкович написал первое письмо родным в США

Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американский журналист Эван Гершкович написал первое письмо родным из СИЗО "Лефортово".

Источник: The Wall Street Journal, репортером которого является Гершкович

Детали: В первом письме к семье после ареста в России журналист написал, что не теряет оптимизма, с нетерпением ждет встречи с ними и пошутил о тюремной еде.

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Семья, проживающая в Филадельфии, получила письмо в пятницу. Оно написано от руки и датировано 5 апреля. Письмо написано на русском – языке, на котором он разговаривает дома со своими родителями, советскими эмигрантами.

"Хочу сказать, что я не теряю надежды... Я читаю. Я делаю физические упражнения. И пытаюсь писать. Возможно, наконец-то я напишу что-то хорошее", - пишет журналист.

Его мать, Элла Мильман, рассказала, что Гершкович приправил письмо мягкими подколками в адрес своих родителей, очевидно, пытаясь поддержать настроение семьи.

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"Мама, ты, к сожалению, к лучшему или худшему, но подготовила меня к тюремной еде. Утром на завтрак нам дают горячую пшенную, овсяную или пшеничную кашу. Вспоминаю свое детство", - шутит он.

В письме Гершкович подтвердил, что получил передачу, организованную другом, которая содержала такие мелочи, как туалетные принадлежности, тапочки, одежду и ручки.

"У меня теперь больше одежды и вещей, чем у мамы и папы дома, я думаю", - написал он.

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