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Арештований у Москві Гершкович написав першого листа рідним у США

Катерина ТищенкоСубота, 15 квітня 2023, 17:51
Арештований у Москві Гершкович написав першого листа рідним у США
фрагмент листа Гершковича, фото WSJ

Арештований у Москві за звинуваченням у шпигунстві американський журналіст Еван Гершкович написав першого листа рідним із СІЗО "Лефортово".

Джерело: The Wall Street Journal, репортером якого є Гершкович

Деталі: У першому листі до сім'ї після арешту в Росії журналіст написав, що не втрачає оптимізму, з нетерпінням чекає на зустріч із ними й пожартував про тюремну їжу.

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Сім’я, яка проживає у Філадельфії, отримала листа в п’ятницю. Він написаний від руки й датований 5 квітня. Лист написаний російською – мовою, якою він розмовляє вдома зі своїми батьками, радянськими емігрантами.

"Хочу сказати, що я не втрачаю надії… Я читаю. Я роблю фізичні вправи. І намагаюся писати. Можливо, нарешті я напишу щось хороше", - пише журналіст.

Його мати, Елла Мільман, розповіла, що Гершкович приправив лист м'якими підколюваннями на адресу своїх батьків, очевидно, намагаючись підтримати настрій сім’ї.

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"Мамо, ти, на жаль, на краще чи гірше, але добре підготувала мене до тюремної їжі. Вранці на сніданок нам дають гарячу пшоняну, вівсяну або пшеничну кашу. Згадую своє дитинство", - жартує він.

У листі Гершкович підтвердив, що отримав передачу, організовану другом, яка містила такі дрібниці, як туалетні приналежності, капці, одяг і ручки.

"У мене тепер більше одягу і речей, ніж у мами і тата вдома, я думаю", - написав він.

Передісторія: 

  • 29 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.
  • ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". Прессекретар президента Дмитро Пєсков стверджує, що його взяли "на місці злочину". 
  • Видання відкинуло звинувачення РФ у шпигунстві і вимагає відпустити журналіста.
  • Суд Москви заарештував журналіста до 29 травня.
  • Державний департамент США визнав "неправомірно затриманим" журналіста WSJ Евана Гершковича, якого заарештували в РФ за звинуваченням у шпигунстві – це еквівалентно статусу заручника та розширує повноваження Держдепу.

Теми: СШАРосіямедіа
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