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Арештований у Москві Гершкович написав першого листа рідним у США

Катерина ТищенкоСубота, 15 квітня 2023, 17:51
Арештований у Москві Гершкович написав першого листа рідним у США
фрагмент листа Гершковича, фото WSJ

Арештований у Москві за звинуваченням у шпигунстві американський журналіст Еван Гершкович написав першого листа рідним із СІЗО "Лефортово".

Джерело: The Wall Street Journal, репортером якого є Гершкович

Деталі: У першому листі до сім'ї після арешту в Росії журналіст написав, що не втрачає оптимізму, з нетерпінням чекає на зустріч із ними й пожартував про тюремну їжу.

Сім’я, яка проживає у Філадельфії, отримала листа в п’ятницю. Він написаний від руки й датований 5 квітня. Лист написаний російською – мовою, якою він розмовляє вдома зі своїми батьками, радянськими емігрантами.

"Хочу сказати, що я не втрачаю надії… Я читаю. Я роблю фізичні вправи. І намагаюся писати. Можливо, нарешті я напишу щось хороше", - пише журналіст.

Його мати, Елла Мільман, розповіла, що Гершкович приправив лист м'якими підколюваннями на адресу своїх батьків, очевидно, намагаючись підтримати настрій сім’ї.

"Мамо, ти, на жаль, на краще чи гірше, але добре підготувала мене до тюремної їжі. Вранці на сніданок нам дають гарячу пшоняну, вівсяну або пшеничну кашу. Згадую своє дитинство", - жартує він.

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У листі Гершкович підтвердив, що отримав передачу, організовану другом, яка містила такі дрібниці, як туалетні приналежності, капці, одяг і ручки.

"У мене тепер більше одягу і речей, ніж у мами і тата вдома, я думаю", - написав він.

Передісторія: 

  • 29 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.
  • ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". Прессекретар президента Дмитро Пєсков стверджує, що його взяли "на місці злочину". 
  • Видання відкинуло звинувачення РФ у шпигунстві і вимагає відпустити журналіста.
  • Суд Москви заарештував журналіста до 29 травня.
  • Державний департамент США визнав "неправомірно затриманим" журналіста WSJ Евана Гершковича, якого заарештували в РФ за звинуваченням у шпигунстві – це еквівалентно статусу заручника та розширує повноваження Держдепу.

Теми: СШАРосіямедіа
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