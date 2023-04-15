Арештований у Москві Гершкович написав першого листа рідним у США

Арештований у Москві за звинуваченням у шпигунстві американський журналіст Еван Гершкович написав першого листа рідним із СІЗО "Лефортово".

Джерело: The Wall Street Journal, репортером якого є Гершкович

Деталі: У першому листі до сім'ї після арешту в Росії журналіст написав, що не втрачає оптимізму, з нетерпінням чекає на зустріч із ними й пожартував про тюремну їжу.

Сім’я, яка проживає у Філадельфії, отримала листа в п’ятницю. Він написаний від руки й датований 5 квітня. Лист написаний російською – мовою, якою він розмовляє вдома зі своїми батьками, радянськими емігрантами.

"Хочу сказати, що я не втрачаю надії… Я читаю. Я роблю фізичні вправи. І намагаюся писати. Можливо, нарешті я напишу щось хороше", - пише журналіст.

Його мати, Елла Мільман, розповіла, що Гершкович приправив лист м'якими підколюваннями на адресу своїх батьків, очевидно, намагаючись підтримати настрій сім’ї.

"Мамо, ти, на жаль, на краще чи гірше, але добре підготувала мене до тюремної їжі. Вранці на сніданок нам дають гарячу пшоняну, вівсяну або пшеничну кашу. Згадую своє дитинство", - жартує він.

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У листі Гершкович підтвердив, що отримав передачу, організовану другом, яка містила такі дрібниці, як туалетні приналежності, капці, одяг і ручки.

"У мене тепер більше одягу і речей, ніж у мами і тата вдома, я думаю", - написав він.

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