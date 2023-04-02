Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Белой Церкви от взрыва возле дома погиб мужчина

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 22:28
В Белой Церкви от взрыва возле дома погиб мужчина
место трагедии в Белой Церкви, фото полиции

В городе Белая Церковь Киевской области в результате взрыва возле жилого дома погиб мужчина.

Источник: полиция Киевщины, глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram

Дословно: "2 апреля в 14 часов белоцерковец сообщил, что услышал взрыв и увидел мертвым мужчину.

Полицейские выяснили, что 59-летний умерший болел и имел дефекты ног. Взрывотехники обнаружили на месте чеку.

На месте работают полицейские Киевщины, патрульная полиция, спасатели и медики".

Детали: Как сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов, предварительная версия трагедии – суицид.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская областьвзрывполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-генерала СБУ Наумова заметили на суде в Сербии

видео"Русский добровольческий корпус" снова наделал шума в Брянской области

Главу Львовского облсовета отправили в отставку

О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов

Лидер Китая подтвердил, что поговорит с Зеленским, "когда сложатся условия" - фон дер Ляйен

В Минобороны объяснили, что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем"

Все новости...
Киевская область
Зеленский и лидеры четырех стран приехали в Бучу в годовщину освобождения
В Бучанском районе оккупанты совершили более 9000 военных преступлений – ОГП
В Киеве и области сработала ПВО, есть сбития дронов
Последние новости
02:28
Беларусь перебросила танки к границе с Литвой – "Гаюн"
01:51
Белый дом: Только Зеленский может определить, вести ли переговоры с РФ
00:58
Израиль атаковал два объекта по производству оружия в секторе Газа
00:21
Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения
23:56
Из-за шторма в Черном море Россия завела все ракетоносители в пункты базирования
23:31
Музей в Брюсселе отменил проведение у себя боксерского матча из-за угроз
23:15
Эстонский политик рассказал, как ездил в оккупированный Мариуполь и не увидел там "похищенных детей"
22:57
Холод отступит на следующей неделе – синоптик
22:44
В США ответили Грузии, что имеют "достоверную информацию" о действиях подсанкционных судей
22:36
После визита в Польшу Зеленский провел совещание о работе правоохранителей
Все новости...
Реклама: