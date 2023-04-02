В Белой Церкви от взрыва возле дома погиб мужчина
Воскресенье, 2 апреля 2023, 22:28
В городе Белая Церковь Киевской области в результате взрыва возле жилого дома погиб мужчина.
Источник: полиция Киевщины, глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram
Дословно: "2 апреля в 14 часов белоцерковец сообщил, что услышал взрыв и увидел мертвым мужчину.
Полицейские выяснили, что 59-летний умерший болел и имел дефекты ног. Взрывотехники обнаружили на месте чеку.
На месте работают полицейские Киевщины, патрульная полиция, спасатели и медики".
Детали: Как сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов, предварительная версия трагедии – суицид.
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