В Белой Церкви от взрыва возле дома погиб мужчина

место трагедии в Белой Церкви, фото полиции

В городе Белая Церковь Киевской области в результате взрыва возле жилого дома погиб мужчина.

Источник: полиция Киевщины, глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram

Дословно: "2 апреля в 14 часов белоцерковец сообщил, что услышал взрыв и увидел мертвым мужчину.

Полицейские выяснили, что 59-летний умерший болел и имел дефекты ног. Взрывотехники обнаружили на месте чеку.

На месте работают полицейские Киевщины, патрульная полиция, спасатели и медики".

Детали: Как сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов, предварительная версия трагедии – суицид.