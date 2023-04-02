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В Белой Церкви от взрыва возле дома погиб мужчина

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 22:28
В Белой Церкви от взрыва возле дома погиб мужчина
место трагедии в Белой Церкви, фото полиции

В городе Белая Церковь Киевской области в результате взрыва возле жилого дома погиб мужчина.

Источник: полиция Киевщины, глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram

Дословно: "2 апреля в 14 часов белоцерковец сообщил, что услышал взрыв и увидел мертвым мужчину.

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Полицейские выяснили, что 59-летний умерший болел и имел дефекты ног. Взрывотехники обнаружили на месте чеку.

На месте работают полицейские Киевщины, патрульная полиция, спасатели и медики".

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Детали: Как сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов, предварительная версия трагедии – суицид.

Темы: Киевская областьвзрывполиция
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