Данилов о мощном взрыве в Белгороде: это провокация россиян для нагнетания эскалации

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал мощный взрыв в российском городе Белгород, по утверждению самих россиян в результате падения авиационного боеприпаса во время полета истребителя-бомбардировщика Су-34.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь Данилова: "Белгород. Российская оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью запугивания гражданского населения и нагнетания эскалации".

Детали: По словам секретаря СНБО, только предоставление Украине дальнобойного оружия позволит "локализовать" источник российских провокаций "на этапе планирования и подготовки к пуску" снарядов.

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