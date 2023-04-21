Данилов о мощном взрыве в Белгороде: это провокация россиян для нагнетания эскалации

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал мощный взрыв в российском городе Белгород, по утверждению самих россиян в результате падения авиационного боеприпаса во время полета истребителя-бомбардировщика Су-34.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь Данилова: "Белгород. Российская оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью запугивания гражданского населения и нагнетания эскалации".

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Детали: По словам секретаря СНБО, только предоставление Украине дальнобойного оружия позволит "локализовать" источник российских провокаций "на этапе планирования и подготовки к пуску" снарядов.

Что предшествовало:

Вечером 20 апреля в российском городе Белгород произошел взрыв, на одной из улиц города образовалась 20-метровая воронка.

В результате взрыва повреждены 4 квартиры и несколько автомобилей, пострадали два человека.

В министерстве обороны РФ заявили, что причиной взрыва в российском городе Белгород стало падение авиационного боеприпаса во время полета истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ.