Данилов о мощном взрыве в Белгороде: это провокация россиян для нагнетания эскалации
Пятница, 21 апреля 2023, 10:35
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал мощный взрыв в российском городе Белгород, по утверждению самих россиян в результате падения авиационного боеприпаса во время полета истребителя-бомбардировщика Су-34.
Источник: Данилов в Twitter
Прямая речь Данилова: "Белгород. Российская оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью запугивания гражданского населения и нагнетания эскалации".
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Детали: По словам секретаря СНБО, только предоставление Украине дальнобойного оружия позволит "локализовать" источник российских провокаций "на этапе планирования и подготовки к пуску" снарядов.
Что предшествовало:
- Вечером 20 апреля в российском городе Белгород произошел взрыв, на одной из улиц города образовалась 20-метровая воронка.
- В результате взрыва повреждены 4 квартиры и несколько автомобилей, пострадали два человека.
- В министерстве обороны РФ заявили, что причиной взрыва в российском городе Белгород стало падение авиационного боеприпаса во время полета истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ.
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