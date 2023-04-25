Суд запретил препятствовать работе комиссии в киевской лавре – Ткаченко

Хозяйственный суд Киева запретил препятствовать работе комиссии Министерства культуры и информационной политики по приемке-передаче государственного имущества территории Киево-Печерской лавры до окончания судебного разбирательства.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона 25 апреля

Прямая речь: "Нам нужно вернуть всю государственную собственность, там много корпусов – более трех десятков. Процесс продолжается, сегодня комиссия продолжает работу.

Из нового: мы имеем решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, удовлетворено одно из наших требований о том, чтобы никто не препятствовал работе министерства до вступления в законную силу решения суда, то есть рассмотрения основного иска заповедника.

Поэтому думаю, что с сегодняшнего дня эксцессов во время работы комиссии не будет".

Детали: Одно из требований заповедника удовлетворено. А рассмотрение вопроса о расторжении договора с УПЦ МП суд накануне перенес.

Ткаченко надеется, что в конце концов государство снова будет управлять заповедником "Киево-Печерская лавра". А относительно того, что там должно размещаться в дальнейшем, должна быть общественная дискуссия, добавил министр.

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Ткаченко подтвердил, что обустройство реабилитационного центра на территории Киево-Печерской лавры – одна из идей.

Министр добавил, что в Почаевской лавре ситуация другая: там еще действует договор и проводится только проверка финансовой отчетности.

В Черниговском заповеднике закончилось соглашение использования УПЦ МП нескольких храмов, но там "диалог с представителями прихода начался более-менее цивилизованно" и прорабатывается общая позиция, как вернуть исторические памятники государству, сообщил Ткаченко.

Этому предшествовало: 12 апреля комиссия Минкульта по приемке-передаче государственного имущества после двух недель недопуска в помещения монастыря начала работу в Киево-Печерской лавре и начала фиксировать нарушения пользования лаврой представителями УПЦ МП.

Ожидается, что комиссия Минкульта по приему-передаче 79 объектов государственного имущества в Киево-Печерской лавре будет работать более трех месяцев.

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