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Суд запретил препятствовать работе комиссии в киевской лавре – Ткаченко

Елена РощинаВторник, 25 апреля 2023, 11:33
Суд запретил препятствовать работе комиссии в киевской лавре – Ткаченко
Киево-Печерская лавра, фото с сайта news.church.ua

Хозяйственный суд Киева запретил препятствовать работе комиссии Министерства культуры и информационной политики по приемке-передаче государственного имущества территории Киево-Печерской лавры до окончания судебного разбирательства.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона 25 апреля

Прямая речь: "Нам нужно вернуть всю государственную собственность, там много корпусов – более трех десятков. Процесс продолжается, сегодня комиссия продолжает работу. 

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Из нового: мы имеем решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, удовлетворено одно из наших требований о том, чтобы никто не препятствовал работе министерства до вступления в законную силу решения суда, то есть рассмотрения основного иска заповедника. 

Поэтому думаю, что с сегодняшнего дня эксцессов во время работы комиссии не будет".

Детали: Одно из требований заповедника удовлетворено. А рассмотрение вопроса о расторжении договора с УПЦ МП суд накануне перенес.  

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Ткаченко надеется, что в конце концов государство снова будет управлять заповедником "Киево-Печерская лавра". А относительно того, что там должно размещаться в дальнейшем, должна быть общественная дискуссия, добавил министр.

Ткаченко подтвердил, что обустройство реабилитационного центра на территории Киево-Печерской лавры – одна из идей.

Министр добавил, что в Почаевской лавре ситуация другая: там еще действует договор и проводится только проверка финансовой отчетности.

В Черниговском заповеднике закончилось соглашение использования УПЦ МП нескольких храмов, но там "диалог с представителями прихода начался более-менее цивилизованно" и прорабатывается общая позиция, как вернуть исторические памятники государству, сообщил Ткаченко.

Этому предшествовало: 12 апреля комиссия Минкульта по приемке-передаче государственного имущества после двух недель недопуска в помещения монастыря начала работу в Киево-Печерской лавре и начала фиксировать нарушения пользования лаврой представителями УПЦ МП. 

Ожидается, что комиссия Минкульта по приему-передаче 79 объектов государственного имущества в Киево-Печерской лавре будет работать более трех месяцев.

Предыстория: 

  • 10 марта стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП с 29 марта 2023 года – и УПЦ МП должна была покинуть все помещения Киево-Печерской лавры до апреля. 
  • Митрополит Павел, который был наместником Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не будут выселяться из нее и переходить в ПЦУ.
  • 29 марта Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности расторжения договора аренды. 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении этого иска, в УПЦ МП решили обжаловать это.
  • Кабинет министров 30 марта признал утратившим силу распоряжение правительства о передаче в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре УПЦ МП зданий и сооружений.
  • Правоохранители считают, что немалое количество священников УПЦ МП работали против Украины и в интересах России, разжигали религиозную вражду, поддерживали войну и совершили государственную измену.

Темы: КиевУПЦ МПТкаченкосуд
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