Монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Монахи Украинской православной церкви Московского патриархата не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры.

Источник: видеообращение наместника Печерской Лавры митрополита Павла (Лебедя), обнародованное 13 марта

Прямая речь: "Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека. Нам угрожать, что с нами расправятся, - это не 17-й год. Сегодня есть всемирное сообщество, есть какая-то культура.

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Мы еще не начинали молиться так усердно, чтобы Господь показал чудо, но, наверное, все же, нас заставят.

Мы не коллаборанты, мы граждане своего государства, мы люди, которые здесь живут с 1988 года, у многих нет другого места, как здесь. Нас никто не сможет оторвать от любви божьей".

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Детали: В то же время митрополит Павел заявил, что УПЦ МП "не против всех законных действий", в частности инспекций комиссий.

По словам церковников УПЦ МП, им не было предоставлено законных оснований для выселения.

Предыстория:

10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" уведомил монастырь УПЦ МП, что с 29 марта 2023 года договор 10-летней давности (от 19 июля 2013 года) о бесплатном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся госсобственностью, будет расторгнут.

В предупреждении говорилось о требовании освободить здания на Лаврской 11 и Лаврской 15 в Киеве.

УПЦ МП заявила, что юридических оснований на это нет и выселение ее мужского монастыря из Киево-Печерской лавры является просто "прихотью чиновников из Минкульта".

Глава Минкульта Александр Ткаченко подчеркнул, что монахи и служители Украинской православной церкви Московского патриархата должны в конце марта покинуть все помещения Киево-Печерской лавры.

Напомним: В 2022 году Служба безопасности Украины провела десятки обысков в разных зданиях УПЦ МП, в том числе и в Киево-Печерской лавре.

По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении пророссийски настроенных священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.

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