Суд отказал в обеспечении иска УПЦ МП: московский патриархат должен покинуть Печерскую лавру

Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что духовенство УПЦ МП не покинет территорию Лавры, пока не будет решения суда.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, решение суда

Дословно: "Суд отказал в обеспечении иска по делу №910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительной сделки по одностороннему отказу от договора, применении последствий недействительности расторжения Договора № 2 от 19 июля 2013 года о бесплатном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью".

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Детали: По решению Минкульта, московский патриархат должен был покинуть заповедник до 29 марта, однако 30 марта прихожане УПЦ МП не пустили в Лавру комиссию министерства для инвентаризации имущества заповедника.

Павел (Лебедь) заявил прихожанам, что комиссия "ни в коем случае работать не может".

В УПЦ МП пытались обжаловать решение властей и подали иск в Хозяйственный суд. В исковом заявлении говорится о том, что договор между заповедником и Лаврой действует и у УПЦ МП нет причин для выезда.

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В суде отказали в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП.

Суд отметил, что истец не смог доказать или обосновать заявления о том, что в случае выселения УПЦ МП из Лавры есть угроза "уничтожения или повреждения имущества, передача третьим лицам в собственность/пользование, предоставление разрешений другим религиозным организациям на проведение богослужений, нарушение прав граждан Украины на свободу вероисповедания и на жилье".

Что было раньше: Представители УПЦ МП, несмотря на требование покинуть святыню 29 марта, по состоянию на утро 30 марта все же остаются в лавре и даже провели богослужение в одном из храмов.

Комиссия 30 марта должна была проверить два здания.

Представители Минкульта заявили, что если им будут препятствовать и в дальнейшем, то они обратятся в полицию.

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