Суд отказал в обеспечении иска УПЦ МП: московский патриархат должен покинуть Печерскую лавру
Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что духовенство УПЦ МП не покинет территорию Лавры, пока не будет решения суда.
Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, решение суда
Дословно: "Суд отказал в обеспечении иска по делу №910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительной сделки по одностороннему отказу от договора, применении последствий недействительности расторжения Договора № 2 от 19 июля 2013 года о бесплатном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью".
Детали: По решению Минкульта, московский патриархат должен был покинуть заповедник до 29 марта, однако 30 марта прихожане УПЦ МП не пустили в Лавру комиссию министерства для инвентаризации имущества заповедника.
Павел (Лебедь) заявил прихожанам, что комиссия "ни в коем случае работать не может".
В УПЦ МП пытались обжаловать решение властей и подали иск в Хозяйственный суд. В исковом заявлении говорится о том, что договор между заповедником и Лаврой действует и у УПЦ МП нет причин для выезда.
В суде отказали в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП.
Суд отметил, что истец не смог доказать или обосновать заявления о том, что в случае выселения УПЦ МП из Лавры есть угроза "уничтожения или повреждения имущества, передача третьим лицам в собственность/пользование, предоставление разрешений другим религиозным организациям на проведение богослужений, нарушение прав граждан Украины на свободу вероисповедания и на жилье".
Что было раньше: Представители УПЦ МП, несмотря на требование покинуть святыню 29 марта, по состоянию на утро 30 марта все же остаются в лавре и даже провели богослужение в одном из храмов.
Комиссия 30 марта должна была проверить два здания.
Представители Минкульта заявили, что если им будут препятствовать и в дальнейшем, то они обратятся в полицию.
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Предыстория:
- 29 марта в Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) провела последнее богослужение там. 30 марта духовенство УПЦ (МП) должно покинуть киевскую лавру, хотя не хочет этого делать и поэтому подало иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
- Тем временем архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и попросил митрополита Епифания утвердить его исполняющим обязанности наместника Лавры. Епифаний согласился. А митрополит УПЦ (МП) Онуфрий запретил служение архимандрита Авраамия (Лотыша) за переход в ПЦУ.
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта, проведя там последнее богослужение.
- Но наместник Лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
- Вечером 29 марта сайт УПЦ МП сообщил, что Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (Мужской монастырь) к Нацзаповеднику "Киево-Печерская лавра" по поводу расторжения договора аренды со стороны заповедника.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверял, что духовенство УПЦ МП силой не будут выгонять из Киево-Печерской лавры.
- Митрополит ПЦУ Епифаний заверил, что монастырь на территории Киево-Печерской лавры не будет закрыт, а языком богослужений будет древний славянский вместе с современным украинским языком.