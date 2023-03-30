Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд отказал в обеспечении иска УПЦ МП: московский патриархат должен покинуть Печерскую лавру

Алена МазуренкоЧетверг, 30 марта 2023, 18:32
Суд отказал в обеспечении иска УПЦ МП: московский патриархат должен покинуть Печерскую лавру
фото: Дмитрий Ларин, УП

Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что духовенство УПЦ МП не покинет территорию Лавры, пока не будет решения суда.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченкорешение суда

Дословно: "Суд отказал в обеспечении иска по делу №910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительной сделки по одностороннему отказу от договора, применении последствий недействительности расторжения Договора № 2 от 19 июля 2013 года о бесплатном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью".

Реклама:

Детали: По решению Минкульта, московский патриархат должен был покинуть заповедник до 29 марта, однако 30 марта прихожане УПЦ МП не пустили в Лавру комиссию министерства для инвентаризации имущества заповедника.

Павел (Лебедь) заявил прихожанам, что комиссия "ни в коем случае работать не может".

В УПЦ МП пытались обжаловать решение властей и подали иск в Хозяйственный суд. В исковом заявлении говорится о том, что договор между заповедником и Лаврой действует и у УПЦ МП нет причин для выезда.

ВИДЕО ДНЯ

В суде отказали в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП.

Суд отметил, что истец не смог доказать или обосновать заявления о том, что в случае выселения УПЦ МП из Лавры есть угроза "уничтожения или повреждения имущества, передача третьим лицам в собственность/пользование, предоставление разрешений другим религиозным организациям на проведение богослужений, нарушение прав граждан Украины на свободу вероисповедания и на жилье".

Что было раньше: Представители УПЦ МП, несмотря на требование покинуть святыню 29 марта, по состоянию на утро 30 марта все же остаются в лавре и даже провели богослужение в одном из храмов.

Комиссия 30 марта должна была проверить два здания.

Представители Минкульта заявили, что если им будут препятствовать и в дальнейшем, то они обратятся в полицию.

Читайте также: "Кричат не Слава Богу, а Слава Украине", – верующие УПЦ о выселении из Лавры

"Коллаборанты в рясе"? Что ждет Украинскую православную церковь (не)Московского патриархата

Предыстория:

Темы: УПЦ МПсудцерковьрелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
УПЦ МП
В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
Все новости...
Реклама: