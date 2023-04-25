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Суд заборонив перешкоджати роботі комісії в київській лаврі – Ткаченко

Олена РощінаВівторок, 25 квітня 2023, 11:33
Суд заборонив перешкоджати роботі комісії в київській лаврі – Ткаченко
Києво-Печерська лавра, фото з сайту news.church.ua

Господарський суд Києва заборонив перешкоджати роботі комісії Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна території Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду.

Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону 25 квітня

Пряма мова: "Нам потрібно повернути всю державну власність, там багато корпусів – понад три десятки. Процес триває, сьогодні комісія продовжує роботу. 

З нового: ми маємо рішення Господарського суду Києва про забезпечення позову, задоволено одну з наших вимог щодо того, щоб ніхто не перешкоджав роботі міністерства до набрання законної сили рішенням суду, тобто розгляду основного позову заповідника. 

Тож думаю, що відсьогодні ексцесів під час роботи комісії не буде відбуватися".

Деталі: Одна з вимог заповідника задоволена. А розгляд питання щодо розірвання договору з УПЦ МП суд напередодні переніс.  

Ткаченко сподівається, що зрештою держава знову буде управляти заповідником "Києво-Печерська лавра". А стосовно того, що там має розміщуватися надалі, має бути суспільна дискусія, додав міністр.

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Ткаченко підтвердив, що облаштування реабілітаційного центру на території Києво-Печерської лаври – одна з ідей.

Міністр додав, що в Почаївській лаврі ситуація інша: там ще діє договір і проводиться лише перевірка фінансової звітності.

У Чернігівському заповіднику закінчилася угода використання УПЦ МП кількох храмів, але там "діалог із представниками парафії розпочався більш-менш цивілізовано" і опрацьовується спільна позиція, як повернути історичні пам'ятки державі, повідомив Ткаченко. 

Цьому передувало: 12 квітня комісія Мінкульту з приймання-передачі державного майна після двох тижнів недопуску до приміщень монастиря почала роботу в Києво-Печерській лаврі та почала фіксувати порушення користування лаврою представниками УПЦ МП. 

Очікується, що комісія Мінкульту з приймання-передачі 79 об'єктів державного майна в Києво-Печерській лаврі працюватиме понад три місяці.

Передісторія: 

  • 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП з 29 березня 2023 року – і УПЦ МП мала залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври до квітня. 
  • Митрополит Павло, який був намісником Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, заявив, що ченці УПЦ МП не будуть виселятися з неї і переходити в ПЦУ.
  • 29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності розірвання договору оренди. 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні цього позову, в УПЦ МП вирішили оскаржувати це.
  • Кабінет міністрів 30 березня визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ МП будівель і споруд. 
  • Правоохоронці вважають, що чимала кількість священиків УПЦ МП працювали проти України й в інтересах Росії, розпалювали релігійну ворожнечу, підтримували війну і вчинили державну зраду.

Теми: КиївУПЦ МПТкаченкосуд
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