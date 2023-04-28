Резников: По питанию у бойцов только одна претензия – нужно веганское меню

Министр обороны Алексей Резников заявил, что – несмотря на коррупционные скандалы по закупке продуктов Министерством обороны – у военнослужащих есть только одно замечание: к отсутствию вегетарианского питания.

Источник: Алексей Резников на пресс-конференции 28 апреля

Детали: Резников представил на пресс-конференции новообразованные консультативно-совещательные органы при Минобороны – Общественный антикоррупционный совет и Офис по поддержке изменений.

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Говоря об Антикоррупционном совете, он сказал, что с ним связаны ожидания различных заинтересованных сторон, в частности военных.

Прямая речь: "Я вчера вернулся из очередной командировки, встречался с нашими военными в полях, с ПВО-шными подразделениями, спрашивал в том числе по питанию. Мне было интересно услышать претензии по обеспечению питанием. Знаете какая была претензия? Одна: господин министр, у нас есть вегетарианцы, нам нужно веганское меню. Это единственная претензия, которую я вчера услышал в боевых подразделениях.

Задача услышана. Я тогда уже сам им набросал: так это тогда должно быть постное меню, кошер, халяль в зависимости от религиозных предпочтений – и это нормально, в этом нет чего-то чрезвычайного.

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Но по объемам, по количеству, по качеству, по своевременности вопросов ни в одном подразделении нет. Причем я был в подразделениях, не которые находятся в ППД (пунктах постоянной дислокации – ред.), – я в полях был, в лесах, на боевых позициях, где ребята в палатках живут".

Этому предшествовало: 10 апреля Минобороны утвердило состав Общественного антикоррупционного совета, который выбирали украинцы на общенациональном голосовании в марте.

К этому побудило разоблачение коррупционных схем в Минобороны, в частности с завышенными ценами на закупку продуктов.

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