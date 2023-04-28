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Резніков: По харчуванню у бійців лише одна претензія – потрібне веганське меню

Олена РощінаП'ятниця, 28 квітня 2023, 12:37
Резніков: По харчуванню у бійців лише одна претензія – потрібне веганське меню
Олексій Резніков, фото Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що – попри корупційні скандали щодо закупівлі харчів Міністерством оборони – у військовослужбовців є лише одне зауваження: до відсутності вегетаріанського харчування.

Джерело: Олексій Резніков на пресконференції 28 квітня

Деталі: Резніков презентував на пресконференції новоутворені консультативно-дорадчі органи при Міноборони – Громадську антикорупційну раду та Офіс із підтримки змін.

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Говорячи про Антикорупційну раду, він сказав, що з нею пов'язані очікування різних зацікавлених сторін, зокрема військових.

Пряма мова: "Я вчора повернувся з чергового відрядження, зустрічався з нашими військовими в полях, з ППО-шними підрозділами, питав у тому числі по харчуванню. Мені було цікаво почути претензії щодо забезпечення харчуванням. Знаєте яка була претензія? Одна: пане міністре, у нас є вегетаріанці, нам потрібне веганське меню. Це єдина претензія, яку я вчора почув у бойових підрозділах.

Задача почута. Я тоді вже сам їм накидав: так це тоді має бути пісне меню, кошер, халяль в залежності від релігійних уподобань – і це нормально, в цьому немає чогось надзвичайного.

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Але по об’ємах, по кількості, по якості, по своєчасності питань у жодному підрозділі немає. При чому я був у підрозділах, не які знаходяться в ППД (пунктах постійної дислокації – ред.), – я в полях був, у лісах, на бойових позиціях, де хлопці в наметах живуть".

Цьому передувало: 10 квітня Міноборони затвердило склад Громадської антикорупційної ради, яку обирали українці на загальнонаціональному голосуванні у березні.

До цього спонукало викриття корупційних схем у Міноборони, зокрема із завищеними цінами на закупівлю продуктів.

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Теми: РезніковМіноборониЗбройні силиїжа
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