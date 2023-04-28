Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Резніков: По харчуванню у бійців лише одна претензія – потрібне веганське меню

Олена РощінаП'ятниця, 28 квітня 2023, 12:37
Резніков: По харчуванню у бійців лише одна претензія – потрібне веганське меню
Олексій Резніков, фото Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що – попри корупційні скандали щодо закупівлі харчів Міністерством оборони – у військовослужбовців є лише одне зауваження: до відсутності вегетаріанського харчування.

Джерело: Олексій Резніков на пресконференції 28 квітня

Деталі: Резніков презентував на пресконференції новоутворені консультативно-дорадчі органи при Міноборони – Громадську антикорупційну раду та Офіс із підтримки змін.

Говорячи про Антикорупційну раду, він сказав, що з нею пов'язані очікування різних зацікавлених сторін, зокрема військових.

Пряма мова: "Я вчора повернувся з чергового відрядження, зустрічався з нашими військовими в полях, з ППО-шними підрозділами, питав у тому числі по харчуванню. Мені було цікаво почути претензії щодо забезпечення харчуванням. Знаєте яка була претензія? Одна: пане міністре, у нас є вегетаріанці, нам потрібне веганське меню. Це єдина претензія, яку я вчора почув у бойових підрозділах.

Задача почута. Я тоді вже сам їм накидав: так це тоді має бути пісне меню, кошер, халяль в залежності від релігійних уподобань – і це нормально, в цьому немає чогось надзвичайного.

Але по об’ємах, по кількості, по якості, по своєчасності питань у жодному підрозділі немає. При чому я був у підрозділах, не які знаходяться в ППД (пунктах постійної дислокації – ред.), – я в полях був, у лісах, на бойових позиціях, де хлопці в наметах живуть".

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: 10 квітня Міноборони затвердило склад Громадської антикорупційної ради, яку обирали українці на загальнонаціональному голосуванні у березні.

До цього спонукало викриття корупційних схем у Міноборони, зокрема із завищеними цінами на закупівлю продуктів.

Читайте також: Від вертольотів у Мексиці до їдальні в Костянтинівці. Що приховують силовики у гучних справах про корупцію в Міноборони

Теми: РезніковМіноборониЗбройні силиїжа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками

Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

фото, оновленоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

фотоВодій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

Усі новини...
Резніков
Резніков вирішив не говорити, чи застосовували ЗРК Patriot вночі, щоб не видати їхні локації
Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков
Резніков: Снарядів у ворога дуже багато, РФ "бігає ринком" і випрошує
Останні новини
22:18
Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками
22:16
Яка додаткова робота у школі обтяжує українських вчителів – опитування
22:03
Економічні новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу
21:57
відеоШуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ
21:47
У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA
21:34
Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна
21:08
Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених
21:07
відеоШуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"
21:01
Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
20:59
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
Усі новини...
Реклама: