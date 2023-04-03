Убийство пропагандиста Татарского: россияне опубликовали видео с задержанной девушкой

Российские оккупанты опубликовали видео с задержанной Дарьей Треповой якобы из-за причастности к убийству коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским. На кадрах она признает, что пронесла в кафе статуэтку, которая взорвалась.

Источник: прокремлевское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: На видео, которое опубликовало МВД России, задержанная девушка говорит, что ее задержали, потому что она присутствовала на мероприятии, где убили пропагандиста.

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Диалог российского силовика с задержанной Треповой:

Понимаешь, за что задержана?

(Трепова) Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась.

А кто тебе передал эту статуэтку?

(Трепова) Можно я позже расскажу.

Предыстория:

2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.

Российские силовики якобы задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского, но СМИ сообщили, что ее еще разыскивают.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.

Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину.