Убийство пропагандиста Татарского: россияне опубликовали видео с задержанной девушкой

Российские оккупанты опубликовали видео с задержанной Дарьей Треповой якобы из-за причастности к убийству коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским. На кадрах она признает, что пронесла в кафе статуэтку, которая взорвалась.

Источник: прокремлевское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: На видео, которое опубликовало МВД России, задержанная девушка говорит, что ее задержали, потому что она присутствовала на мероприятии, где убили пропагандиста.

Диалог российского силовика с задержанной Треповой:

Понимаешь, за что задержана?

(Трепова) Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась.

А кто тебе передал эту статуэтку?

(Трепова) Можно я позже расскажу.

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