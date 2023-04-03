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Фонд Навального ответил на обвинения: ФСБ само устранило пропагандиста Татарского

Елена РощинаПонедельник, 3 апреля 2023, 14:28
Фонд Навального ответил на обвинения: ФСБ само устранило пропагандиста Татарского
Иван Жданов, фото из его Telegram

Директор российского оппозиционного Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что фонд не причастен ко взрыву, в результате которого убит так называемый "военкор Владлен Татарский", а на самом деле предатель Украины Максим Фомин. 

Источник: Иван Жданов в Telegram

Прямая речь: "По проскакивающим сообщениям было быстро понятно, что будут скидывать на ФБК. И вот достаточно идиотская ситуация. Опровергать то, что это сделали мы – идиотизм. Естественно, мы этим не занимаемся. Не опровергать – а вдруг кто-то подумает, что и правда мы?

Я напомню, что в одном большом общем деле ФБК уже есть статьи о призывах к террористической деятельности (205.2). Терроризм на нас давно пытаются навесить. И в обозримом будущем будет суд над Навальным. Очевидно, что они планируют дать ему максимальный срок, и для этого терроризм очень удобен.

Всё то, что происходит, говорит о том, что в реальности это ФСБ-шники просто сами устранили этого пропагандиста. Они этим занимаются с 2014 года: травят и убивают друг друга весело, делят рынки. Просто далеко не все случаи публичны. 

А сегодня им очень удобно приписать сюда и ФБК. Нужен не только внешний абсолютный враг в виде Украины, но и внутренний в виде команды Навального".

Детали: Жданов также отметил, что война все больше приходит в Санкт-Петербург и другие города России.

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"Война, как эпидемия. На ней будут погибать как подонки, так и герои, так и те, кто думал, что война их не коснется", – считает он.

Предыстория: 

  • 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.
  • Российские силовики заявили, что задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского, и опубликовали видео, на котором она признает, что пронесла в кафе статуэтку, которая взорвалась.
  • Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину
  • 3 апреля Национальный антитеррористический комитет РФ объявил, что убийство близкого к основателю ЧВК "Вагнер" блогера "Татарского" спланировали спецслужбы Украины с привлечением "агентуры" из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Темы: РосcияНавальныйпропагандаФСБ
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