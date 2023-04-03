Зеленский отреагировал на убийство пропагандиста Татарского в Петербурге

Президент Владимир Зеленский заявил, что об убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским, должна думать сама Россия.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление президента во время поездки в с. Ягодное Черниговской области 3 апреля

Прямая речь Зеленского: "Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране".

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