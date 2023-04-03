Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский отреагировал на убийство пропагандиста Татарского в Петербурге

Станислав ПогориловПонедельник, 3 апреля 2023, 14:45
Зеленский отреагировал на убийство пропагандиста Татарского в Петербурге
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что об убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским, должна думать сама Россия.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление президента во время поездки в с. Ягодное Черниговской области 3 апреля

Прямая речь Зеленского: "Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране".

Предыстория: 

  • 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.
  • Российские силовики якобы задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского, но СМИ сообщили, что ее еще разыскивают.
  • Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину
  • Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-генерала СБУ Наумова заметили на суде в Сербии

видео"Русский добровольческий корпус" снова наделал шума в Брянской области

Главу Львовского облсовета отправили в отставку

О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов

Лидер Китая подтвердил, что поговорит с Зеленским, "когда сложатся условия" - фон дер Ляйен

В Минобороны объяснили, что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем"

Все новости...
Зеленский
У президента Польши рассказали подробности предстоящего визита Зеленского в Варшаву
Зеленский 5 апреля поедет с визитом в Польшу с визитом
Зеленский: Единственный путь остановить террор – военная победа Украины, другого нет и не будет
Последние новости
02:28
Беларусь перебросила танки к границе с Литвой – "Гаюн"
01:51
Белый дом: Только Зеленский может определить, вести ли переговоры с РФ
00:58
Израиль атаковал два объекта по производству оружия в секторе Газа
00:21
Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения
23:56
Из-за шторма в Черном море Россия завела все ракетоносители в пункты базирования
23:31
Музей в Брюсселе отменил проведение у себя боксерского матча из-за угроз
23:15
Эстонский политик рассказал, как ездил в оккупированный Мариуполь и не увидел там "похищенных детей"
22:57
Холод отступит на следующей неделе – синоптик
22:44
В США ответили Грузии, что имеют "достоверную информацию" о действиях подсанкционных судей
22:36
После визита в Польшу Зеленский провел совещание о работе правоохранителей
Все новости...
Реклама: