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Зеленский отреагировал на убийство пропагандиста Татарского в Петербурге

Станислав ПогориловПонедельник, 3 апреля 2023, 14:45
Зеленский отреагировал на убийство пропагандиста Татарского в Петербурге
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что об убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским, должна думать сама Россия.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление президента во время поездки в с. Ягодное Черниговской области 3 апреля

Прямая речь Зеленского: "Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране".

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Предыстория: 

  • 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.
  • Российские силовики якобы задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского, но СМИ сообщили, что ее еще разыскивают.
  • Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину
  • Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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