Полиция взялась за священника УПЦ МП, который напал на журналистов в Лавре
Полиция Киева сообщила о подозрении священнослужителю УПЦ МП, который на территории Киево-Печерской лавры повредил журналисту камеру.
Источник: столичная полиция в Facebook
Детали: Сообщается, что инцидент произошел 30 марта. В этот день многие СМИ следили за тем, будет ли Украинская православная церковь Московского патриархата выселяться из помещений Лавры после окончания действия договора аренды.
Один из представителей духовенства вырвал у оператора съемочной группы микрофон и сломал крепление на камере.
Сотрудники Печерского управления полиции задокументировали данное событие и начали досудебное расследование.
Отмечается, что полиция сообщила 41-летнему священнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Что предшествовало: 30 марта священник УПЦ МП на территории Лавры толкнул журналистку "Суспільного", когда она пыталась задать вопрос митрополиту Павлу, и сорвал крепление на камере оператора телеканала.
Предыстория:
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта.
- Священники УПЦ МП должны были покинуть лавру 29 марта, проведя там последнее богослужение.
- Но наместник Лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".