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Полиция взялась за священника УПЦ МП, который напал на журналистов в Лавре

Евгений КизиловПонедельник, 3 апреля 2023, 17:24
Полиция взялась за священника УПЦ МП, который напал на журналистов в Лавре
фото полиции

Полиция Киева сообщила о подозрении священнослужителю УПЦ МП, который на территории Киево-Печерской лавры повредил журналисту камеру.

Источник: столичная полиция в Facebook

Детали: Сообщается, что инцидент произошел 30 марта. В этот день многие СМИ следили за тем, будет ли Украинская православная церковь Московского патриархата выселяться из помещений Лавры после окончания действия договора аренды.

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Один из представителей духовенства вырвал у оператора съемочной группы микрофон и сломал крепление на камере.

Сотрудники Печерского управления полиции задокументировали данное событие и начали досудебное расследование.

Отмечается, что полиция сообщила 41-летнему священнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

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Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Что предшествовало: 30 марта священник УПЦ МП на территории Лавры толкнул журналистку "Суспільного", когда она пыталась задать вопрос митрополиту Павлу, и сорвал крепление на камере оператора телеканала.

Предыстория:

Темы: УПЦ МПполицияКиевСМИ
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