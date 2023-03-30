"Наместник" Лавры пригрозил журналистам избить палкой, репортеру повредили камеру

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел в окружении сторонников пригрозил журналистам избиением и препятствовал их деятельности. Одну из журналисток он сильно толкнул, также оператору священнослужитель повредил камеру.

Источник: Укринформ

Прямая речь Павла: "Я сейчас возьму эту палку и побью все ваши фотоаппараты".

Детали: Журналист спросил, почему Павел угрожает корреспондентам. Вместо этого тот начал врать, что, наоборот, ему угрожают. "Я не угрожаю, это ты угрожаешь", - сказал Павел.

Также журналист попросил Павла сказать, что Россия напала на Украину, но тот промолчал.

Сторонники церковника начали говорить журналисту, чтобы тот не провоцировал. Один из священнослужителей набросился на журналиста и порвал ему провод для зарядки.

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На обнародованных видео зафиксировано, как церковник даже толкнул одну из журналисток.

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