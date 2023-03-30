"Наместник" Лавры пригрозил журналистам избить палкой, репортеру повредили камеру
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел в окружении сторонников пригрозил журналистам избиением и препятствовал их деятельности. Одну из журналисток он сильно толкнул, также оператору священнослужитель повредил камеру.
Источник: Укринформ
Прямая речь Павла: "Я сейчас возьму эту палку и побью все ваши фотоаппараты".
Детали: Журналист спросил, почему Павел угрожает корреспондентам. Вместо этого тот начал врать, что, наоборот, ему угрожают. "Я не угрожаю, это ты угрожаешь", - сказал Павел.
Также журналист попросил Павла сказать, что Россия напала на Украину, но тот промолчал.
Сторонники церковника начали говорить журналисту, чтобы тот не провоцировал. Один из священнослужителей набросился на журналиста и порвал ему провод для зарядки.
На обнародованных видео зафиксировано, как церковник даже толкнул одну из журналисток.
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Предыстория:
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта.
- Священники УПЦ МП должны были покинуть лавру 29 марта, проведя там последнее богослужение.
- Но наместник Лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
- Он также открыто угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому, а министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко назвал "одержимым дьявольским беснованием".
- Вечером 29 марта сайт УПЦ МП сообщил, что Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу по иску Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (Мужской монастырь) к Нацзаповеднику "Киево-Печерская лавра" по поводу расторжения договора аренды со стороны заповедника.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверял, что духовенство УПЦ МП силой не будут выгонять из Киево-Печерской лавры.
- 30 марта комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", не пустили в лавру прихожане УПЦ МП.