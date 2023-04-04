Ликвидация Татарского: Треповой предъявили обвинение в терроризме
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в совершении теракта Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве пропагандиста Владлена Татарского.
Источник: сайт Следкома
Детали: Девушке инкриминируется преступление по двум статьям Уголовного кодекса РФ – "террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку" и "незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой".
В материалах следствия говорится, что 2 апреля Трепова, "выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины", принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее "военному корреспонденту" Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. В результате последовавшего взрыва Фомин погиб, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек, находившихся в кафе.
Следствие просит суд арестовать Трепову.
Что предшествовало: Ранее ряд российских СМИ сообщил, что Трепову вербовали через Телеграм и пообещали должность редактора в Киеве.
Предыстория:
- 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.
- Российские силовики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского.
- Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину.
- Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.