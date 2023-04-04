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Сийярто возмутился приглашением Кулебы в Брюссель: подрывает единство НАТО

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 20:06

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил недовольство возобновлением работы Комиссии Украина-НАТО, которая собирается в Брюсселе во вторник в день министерской встречи государств Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", свою позицию Сийярто изложил в Facebook.

"Приглашение министра иностранных дел Украины нарушает принцип единства союзников в рамках НАТО, но мы примем участие во встрече в духе конструктива", - подчеркнул глава венгерской дипломатии.

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Он добавил, что Будапешт перестанет блокировать сближение Украины с НАТО "только и только при условии, что украинцы вернут венграм Закарпатья права, которыми они пользовались до 2015 года".

Отдельно Сийярто отметил, что министерская встреча Альянса должна подчеркнуть, что "НАТО не участвует в войне по соседству с нами и что необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией". 

Напомним, в МИД Украины в понедельник официально сообщили, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3-4 апреля совершит рабочий визит в Брюссель для участия в официальном заседании Комиссии Украина - НАТО.

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Это будет первое заседание Комиссии Украина-НАТО с 2017 года, когда был принят образовательный закон, против которого выступает Будапешт.

Ранее для обхода венгерского вето в НАТО проводили совместные встречи с Украиной и Грузией. Сейчас речь идет о проведении именно министерской Комиссии Украина-НАТО.

Подробнее читайте в статье: У Орбана забрали вето забрали вето: как удалось снять венгерскую блокаду встреч Украина-НАТО.

Темы: НАТОВенгрияКулеба ДмитрийМИД
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