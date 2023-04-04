Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сийярто возмутился приглашением Кулебы в Брюссель: подрывает единство НАТО

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 20:06

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил недовольство возобновлением работы Комиссии Украина-НАТО, которая собирается в Брюсселе во вторник в день министерской встречи государств Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", свою позицию Сийярто изложил в Facebook.

"Приглашение министра иностранных дел Украины нарушает принцип единства союзников в рамках НАТО, но мы примем участие во встрече в духе конструктива", - подчеркнул глава венгерской дипломатии.

Он добавил, что Будапешт перестанет блокировать сближение Украины с НАТО "только и только при условии, что украинцы вернут венграм Закарпатья права, которыми они пользовались до 2015 года".

Отдельно Сийярто отметил, что министерская встреча Альянса должна подчеркнуть, что "НАТО не участвует в войне по соседству с нами и что необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией". 

Напомним, в МИД Украины в понедельник официально сообщили, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3-4 апреля совершит рабочий визит в Брюссель для участия в официальном заседании Комиссии Украина - НАТО.

Это будет первое заседание Комиссии Украина-НАТО с 2017 года, когда был принят образовательный закон, против которого выступает Будапешт.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее для обхода венгерского вето в НАТО проводили совместные встречи с Украиной и Грузией. Сейчас речь идет о проведении именно министерской Комиссии Украина-НАТО.

Подробнее читайте в статье: У Орбана забрали вето забрали вето: как удалось снять венгерскую блокаду встреч Украина-НАТО.

Темы: НАТОВенгрияКулеба ДмитрийМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Секретные документы США по Украине могли быть опубликованы еще зимой – Bellingcat

фото, видеоВ Каменце-Подольском возле собора произошли столкновения, сторонники ПЦУ ставят палатки

видеоВ Ужгороде сожгли автомобиль секретаря горсовета

Макрон: Сейчас не время для переговоров, погода пока военная

Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху

видеоВоздушные силы впервые показали работу NASAMS

Все новости...
НАТО
Вопрос ПДЧ в НАТО для Украины снят с повестки дня – Кулеба
Министры НАТО поддержали создание многолетней программы поддержки Украины - Столтенберг
Зеленский поздравил Финляндию со вступлением в НАТО
Последние новости
03:15
видеоВо французских Альпах из-за схода лавины погибли 4 человека
02:25
Премьер Израиля распорядился начать мобилизацию резервистов
01:18
Враг атаковал Херсонскую область бомбами – ОВА
00:27
Россияне ударили по Сумской области из минометов и АГС
23:29
Секретные документы США по Украине могли быть опубликованы еще зимой – Bellingcat
22:43
По меньшей мере четыре человека погибли во время схода лавины во французских Альпах
22:13
фото, видеоВ Каменце-Подольском возле собора произошли столкновения, сторонники ПЦУ ставят палатки
21:42
Зеленский: РФ провела Вербное воскресенье, убив мужчину и ребенка в Запорожье
21:11
США должны были жестче преследовать нарушителей санкций против РФ с 2014 года – Politico
20:37
"Встать на ноги возможно в самой сложной ситуации". История переселенцев из Донбасса
Все новости...
Реклама: