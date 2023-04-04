Сійярто обурився запрошенням Кулеби в Брюссель: підриває єдність НАТО

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив невдоволення відновленням роботи Комісії Україна-НАТО, яка збирається в Брюсселі у вівторок у день міністерської зустрічі держав Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", свою позицію Сійярто виклав у Facebook.

"Запрошення міністра закордонних справ України порушує принцип єдності союзників у межах НАТО, але ми візьмемо участь у зустрічі в дусі конструктиву", – підкреслив очільник угорської дипломатії.

Він додав, що Будапешт перестане блокувати зближення України з НАТО "тільки й тільки за умови, що українці повернуть угорцям Закарпаття права, якими вони користувалися до 2015 року".

Окремо Сійярто зазначив, що міністерська зустріч Альянсу має підкреслити, що "НАТО не бере участі у війні по сусідству з нами і що необхідно зробити все можливе, би запобігти прямому конфлікту між НАТО і Росією".

Нагадаємо, в МЗС України в понеділок офіційно повідомили, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3-4 квітня здійснить робочий візит до Брюсселя для участі в офіційному засіданні Комісії Україна - НАТО.

Це буде перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року, коли був ухвалений освітній закон, проти якого виступає Будапешт.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше для обходження угорського вето в НАТО проводили спільні зустрічі з Україною та Грузією. Наразі йдеться про проведення саме міністерської Комісії Україна-НАТО.

Детальніше читайте у статті: У Орбана забрали вето: як вдалося зняти угорську блокаду зустрічей Україна-НАТО.