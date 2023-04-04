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Кулеба рассказал о переговорах по F-16 в Брюсселе

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 21:49

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что обсуждал в Брюсселе вопрос предоставления Украине истребителей F-16.

Об этом он сказал на брифинге после заседания Комиссии Украина-НАТО, пишет "Европейская правда".

По его словам, вопрос самолетов F-16 обсуждался на некоторых двусторонних встречах на полях министерской встречи НАТО.

"Обсуждение состояло из двух блоков. Первый - мы развеяли некоторые аргументы тех, кто говорит, что предоставление самолетов это слишком долго, сложно и почти невозможно. Но никто не говорит, что это не нужно", - сказал Кулеба.

"Во-вторых, решений нет, но я получил заверения, что с учетом предоставленной мной информации о гораздо более высокой готовности Украины оперировать этими самолетами, чем некоторые считают, она будет обсуждена в столицах с политическим руководством государств", - добавил он.

Напомним, Кулеба после заседания также заявил, что вопрос предоставления Украине Плана действий членства в НАТО больше не стоит в повестке дня.

Во вторник состоялось первое заседание Комиссии Украина-НАТО с 2017 года, когда был принят образовательный закон, против которого выступает Будапешт.

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Темы: Кулеба ДмитрийистребителипереговорыМИД
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