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Кулеба розповів про переговори щодо F-16 у Брюсселі

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 21:49

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що обговорював у Брюсселі питання надання Україні винищувачів F-16.

Про це він сказав на брифінгу після засідання Комісії Україна-НАТО, пише "Європейська правда".

За його словами, питання літаків F-16 обговорювалося на деяких двосторонніх зустрічах на полях міністерської зустрічі НАТО.

"Обговорення складалося з двох блоків. Перший – ми розвіяли деякі аргументи тих, хто каже, що надання літаків - це занадто довго, складно і майже неможливо. Але ніхто не каже, що це непотрібно", - сказав Кулеба.

"По-друге, рішень немає, але я отримав запевнення, що з урахуванням наданої мною інформації про набагато вищу готовність України оперувати цими літаками, ніж дехто вважає, вона буде обговорена в столицях із політичним керівництвом держав", - додав він.

Нагадаємо, Кулеба після засідання також заявив, що питання надання Україні Плану дій членства в НАТО більше не стоїть на порядку денному.

У вівторок відбулось перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року, коли був ухвалений освітній закон, проти якого виступає Будапешт.

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Теми: Кулеба ДмитровинищувачіпереговориМЗС
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