Пентагон показал фото новой военной помощи США Украине

Министерство обороны Штатов опубликовало фото военной помощи, которая входит в новый пакет на сумму 2,6 миллиарда долларов.

Источник: сайт Пентагона

Детали: Пентагон опубликовал список нового пакета военной помощи США Украине, а также фото этой помощи.

"Мы сосредоточены на поддержке украинцев, чтобы изменить динамику на поле боя. Мы хотим помочь Украине продвинуться вперед и удержать свои позиции в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением", – цитирует чиновника сайт Пентагона.