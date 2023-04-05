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Пентагон показал фото новой военной помощи США Украине

"Украинская правда"Среда, 5 апреля 2023, 05:02
Пентагон показал фото новой военной помощи США Украине
фото Пентагона

Министерство обороны Штатов опубликовало фото военной помощи, которая входит в новый пакет на сумму 2,6 миллиарда долларов.

Источник: сайт Пентагона

Детали: Пентагон опубликовал список нового пакета военной помощи США Украине, а также фото этой помощи.

"Мы сосредоточены на поддержке украинцев, чтобы изменить динамику на поле боя. Мы хотим помочь Украине продвинуться вперед и удержать свои позиции в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением", – цитирует чиновника сайт Пентагона.

 
 

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Темы: СШАвойнапомощь Украинеоружие
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