Пентагон показал фото новой военной помощи США Украине
Среда, 5 апреля 2023, 05:02
Министерство обороны Штатов опубликовало фото военной помощи, которая входит в новый пакет на сумму 2,6 миллиарда долларов.
Источник: сайт Пентагона
Детали: Пентагон опубликовал список нового пакета военной помощи США Украине, а также фото этой помощи.
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"Мы сосредоточены на поддержке украинцев, чтобы изменить динамику на поле боя. Мы хотим помочь Украине продвинуться вперед и удержать свои позиции в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением", – цитирует чиновника сайт Пентагона.