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Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для Украины

"Украинская правда"Четверг, 6 апреля 2023, 07:22
Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для Украины
танк Abrams, иллюстративное фото Getty Images

Министерство обороны Штатов заключило контракт с американской компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) на $27,1 млн на танки M1A1 Abrams для Украины.

Источник: Пентагон

Детали: В сообщении отмечается, что GDLS из штата Мичиган "получила контракт на танки M1A1 с фиксированной ценой в 27 100 000 долларов".

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Не сообщается, о каком именно количестве танков идет речь, но отмечается, что "работы будут выполняться в Лиме (штат Огайо) с ожидаемой датой завершения 29 сентября 2023 года".

Средства выделили в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Она предусматривает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств непосредственно из запасов Пентагона.

Темы: помощь УкраинеСША
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