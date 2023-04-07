На связанной с "Северными потоками" яхте нашли следы взрывчатки – NYT

Немецкие следователи нашли следы взрывчатки на судне "Андромеда", которое связывают со взрывами на газопроводах "Северного потока" в сентябре прошлого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает New York Times.

Прогулочный катер "Андромеда", оказавшийся в центре немецкого расследования, пришвартовался в гавани крошечного датского острова Кристиансо после того, как 5 сентября был зафрахтован в северогерманском порту Росток и сделал ночную остановку в Вике, менее известном северогерманском порту без камер наблюдения и с незначительным наблюдением.

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Местный работник порта, который попросил не называть его имя из-за продолжающегося расследования, рассказал NYT, что запомнил этот визит чрезвычайно хорошо: он неоднократно пытался заговорить с экипажем, сначала на немецком, затем на английском. Вместо того чтобы попытаться ответить на любом языке, один человек просто передал ему плату за стоянку и отвернулся.

Сейчас "Андромеда" стоит в сухом доке с видом на Балтийское море, ее обыскивают следователи. Три немецких чиновника рассказали NYT, что следователи нашли на судне следы взрывчатки и обнаружили, что двое членов экипажа использовали фальшивые болгарские паспорта.

Местные жители Кристиансо насмехаются над идеей, что прогулочная яхта могла совершить такую впечатляющую атаку - так же, как и военно-морские эксперты из Германии, Швеции и Дании.

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Они утверждают, что даже при наличии квалифицированных водолазов команде из шести человек было бы чрезвычайно сложно разместить взрывчатку на морском дне и создать взрывы силой 2,5 балла по шкале Рихтера.

Источники в органах безопасности Дании сообщили NYT, что датские и шведские следователи с осторожностью относятся к последним немецким выводам и испытывают давление с целью опровержения этого нарратива.

В четверг Матс Люнгквист, старший шведский прокурор по этому делу, заявил шведской газете Norrkopings Tidningar, что хотя его расследование не исключает причастности негосударственных субъектов, это могли сделать лишь "очень немногочисленные компании или группы", и что наиболее вероятным все же представляется государственный субъект.

В частных разговорах шведские, немецкие и датские чиновники утверждают, что у следователей есть причины не делиться выводами, которые могут раскрыть их разведывательные возможности. Члены Альянса также стали более осторожными после ряда случаев российского шпионажа и проникновения в Европу, в том числе и в немецкой разведывательной службе.

Кроме того, никто не заинтересован в том, чтобы делиться информацией: если указать пальцем на виновника, то это может привести к непредсказуемым последствиям.

Заявление о том, что за атакой стоит Россия, будет означать, что она успешно саботирует основные объекты критической инфраструктуры на заднем дворе Западной Европы, и может вызвать требования об ответе.

Обвинение украинцев может разжечь внутренние дебаты в Европе по поводу поддержки Украины.

А обвинения западной страны или боевиков может вызвать глубокое недоверие в то время, когда Запад пытается сохранить единый фронт.

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ в марте появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что Украина не причастна к взрывам, которые произошли в сентябре на ветках российских газопроводов "Северный поток", и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.