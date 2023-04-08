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В Мариуполе катастрофически не хватает врачей – мэрия

"Украинская правда"Суббота, 8 апреля 2023, 03:22
В Мариуполе катастрофически не хватает врачей – мэрия
МАРИУПОЛЬ В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА. ФОТО: HTTPS://WWW.GETTYIMAGES.COM/

В оккупированном Мариуполе не хватает врачей и медицинских препаратов, люди не могут получить жизненно необходимые лекарства.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно: "Мариупольцы в оккупации не могут получить необходимую врачебную помощь. В оккупированном городе катастрофически не хватает врачей и медицинских препаратов. В больницах нет современного оборудования, ведь оно было или уничтожено россиянами, или вывезено".

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Детали: В горсовете рассказали, что жители Мариуполя также не могут получить жизненно необходимые лекарства.

Мариупольцы пишут об отсутствии инсулина, люди вынуждены искать его у волонтеров, сообщили в мэрии.

Отмечается, что из-за недостатка медиков в городе почти невозможно попасть на консультацию.

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Темы: лекарстваМариуполь
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