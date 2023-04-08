В Мариуполе катастрофически не хватает врачей – мэрия
Суббота, 8 апреля 2023, 03:22
В оккупированном Мариуполе не хватает врачей и медицинских препаратов, люди не могут получить жизненно необходимые лекарства.
Источник: Мариупольский городской совет в Telegram
Дословно: "Мариупольцы в оккупации не могут получить необходимую врачебную помощь. В оккупированном городе катастрофически не хватает врачей и медицинских препаратов. В больницах нет современного оборудования, ведь оно было или уничтожено россиянами, или вывезено".
Детали: В горсовете рассказали, что жители Мариуполя также не могут получить жизненно необходимые лекарства.
Мариупольцы пишут об отсутствии инсулина, люди вынуждены искать его у волонтеров, сообщили в мэрии.
Отмечается, что из-за недостатка медиков в городе почти невозможно попасть на консультацию.