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На Киевщине трактор подорвался на противотанковой мине

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 01:15
На Киевщине трактор подорвался на противотанковой мине
фото ГСЧС Украины

В субботу в Киевской области трактор на поле наехал на противотанковую мину и подорвался, водитель получил телесные повреждения.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "8 апреля в 15:29 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о подрыве трактора, который двигался по полю в пределах сел Русановка и Светильня".

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Детали: Спасатели, прибывшие по вызову на место происшествия, установили, что "трактор МТЗ-80, двигаясь по полю наехал на противотанковую мину и подорвался, в результате чего водитель получил телесные повреждения".

В ГСЧС отмечают, что на месте происшествия работает пиротехническая группа, которая работает над обезвреживанием еще 6 пиротехнических мин.

 
 

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Темы: Киевская областьминированиевойнасельское хозяйство
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