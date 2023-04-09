На Киевщине трактор подорвался на противотанковой мине
Воскресенье, 9 апреля 2023, 01:15
В субботу в Киевской области трактор на поле наехал на противотанковую мину и подорвался, водитель получил телесные повреждения.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "8 апреля в 15:29 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о подрыве трактора, который двигался по полю в пределах сел Русановка и Светильня".
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Детали: Спасатели, прибывшие по вызову на место происшествия, установили, что "трактор МТЗ-80, двигаясь по полю наехал на противотанковую мину и подорвался, в результате чего водитель получил телесные повреждения".
В ГСЧС отмечают, что на месте происшествия работает пиротехническая группа, которая работает над обезвреживанием еще 6 пиротехнических мин.
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