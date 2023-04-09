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На Київщині трактор підірвався на протитанковій міні

Ольга Глущенко Неділя, 9 квітня 2023, 01:15
На Київщині трактор підірвався на протитанковій міні
фото ДСНС України

У суботу в Київській області трактор на полі наїхав на протитанкову міну та підірвався, водій отримав тілесні ушкодження.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "8 квітня о 15:29 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про підрив трактора, який рухався по полю в межах сіл Русанівка та Світильня".

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Деталі: Рятувальники, які прибули за викликом на місце події, встановили, що "трактор МТЗ-80, рухаючись по полю наїхав на протитанкову міну та підірвався, внаслідок чого водій отримав тілесні ушкодження".

У ДСНС зазначають, що на місці події працює піротехнічна група, яка працює над знешкодженням ще 6 піротехнічних мін.

 
 

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Теми: Київська областьмінуваннявійнасільське господарство
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