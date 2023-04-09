Минобороны Франции отрицает присутствие французских солдат в Украине

Министерство обороны Франции отрицает присутствие французских солдат в Украине, о чем якобы свидетельствуют документы, которые приписывают Пентагону и которые в середине недели попали в российские сети.

Об этом заявил представитель министра вооруженных сил Себастьена Лекорню, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Французские войска не участвуют в операциях в Украине. Цитируемые документы не происходят от французской армии. Мы не комментируем документы, источник которых неизвестен", - сказал он.

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Сверхсекретные документы Пентагона, которые, как сообщается, содержат схемы и подробности об ожидаемых поставках оружия, численности батальонов и другую конфиденциальную информацию, были распространены в Twitter и Telegram на этой неделе.

На одном из слайдов говорилось о том, что в Украине уже действует небольшой контингент спецназовцев из Франции, Америки, Великобритании и Латвии, который насчитывает менее сотни бойцов из стран-членов НАТО.

По мнению военных аналитиков, документы были изменены в некоторых частях, чтобы завысить американские оценки погибших украинских военных и занизить оценки погибших российских военных.

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Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал первую партию материалов "фотошопом" и пошутил о деградации российской разведки.

Представитель ГУР прокомментировал, что оценки потерь обеих сторон в документе явно ложные, а часть информация "явно собрана из открытых источников".