Резников уверен, что Украина получит современные истребители: объяснил, почему партнеры медлят

Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина получит от США современные истребители поколения 4+, он объясняет промедление практичностью и трезвым расчетом партнеров.

Источник: интервью Резникова, показанное в эфире национального телемарафона 1 мая

Прямая речь: "Я прошел эволюцию от слов "нет, Алексей, это невозможно" до реальных проектов уже несколько раз. Первый раз я услышал "нет" относительно "Стингеров" в ноябре 2021 года, когда только заступил на должность: без соответствующего опыта, с большими вызовами и задачами от президента Зеленского. Но я теперь точно знаю: "which is impossible today, will be possible tomorrow". "Стингеры" мы получили уже в январе (через 2 месяца) от наших литовских друзей с согласия партнеров.

Реклама:

Детали: По словам министра, то же происходило с 155 мм калибром артиллерии (в марте разговор был, что это нереально, в мае Украина получила первые системы 155 мм), Himars, MLRS, Iris-T, NASAMS и тем более - Patriot, чье получение казалось фантастическим, а сейчас уже два дивизиона заступили на боевую работу в Украине.

Прямая речь: "Поэтому и самолеты современной генерации 4+ тоже будут однозначно.

Почему идет промедление? Конечно, оно нас не устраивает (потому что это смерти и ранения украинских военных, а это основная наша ценность в отличие от россиян)... И мы это объясняем нашим партнерам. Потому что современные авиационные платформы - это часть ПВО, очень важный ее элемент. Но партнеры (сейчас я их не оправдываю, но объясняю) они очень практичны в принятии своих решений. И в этом практицизме есть определенный понятный смысл: они ответственно относятся к решениям, что нам дать дежурного.

ВИДЕО ДНЯ

Что это значит? Если они приняли решение предоставить нам например М777 (гаубица 155 мм калибра), они продолжают нам помогать поддерживать их в надлежащем состоянии (запасные стволы, колеса, запчасти), чтобы мы могли их дальше их использовать.

Зная, если они примут решение дать нам боевые самолеты: либо заказывать новые, а на это нужно время, либо дать существующие, которые надо снимать с боевого дежурства или из запасов, и тоже нужно время на их подготовку, обучить наших пилотов, конечно, и дальше поддерживать самолеты в боевом состоянии и обеспечивать оружием, то есть ракетами и бомбами. Это очень недешевая, самая дорогая история.

Даже система Patriot стоит миллиард плюс ракеты, а один самолет стоит около 120 миллионов, а дальше его надо обслуживать. Десять самолетов - уже миллиард двести.

Поэтому когда они считают свои бюджетные возможности, они понимают, что им надо будет разрешение Конгресса, налогоплательщики должны быть с этим согласны, при этом они должны не уменьшить уровень помощи, которую мы и сейчас получаем.

Они сознательно и ответственно хотят дойти до финиша этого марафона, то есть до победы Украины".