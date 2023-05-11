В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы

У здания грузинского МИД в среду вечером состоялся протест из-за реакции грузинских властей относительно решений президента России об отмене виз для граждан Грузии и восстановлении прямого авиасообщения между странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

У здания МИД Грузии собрались активисты и члены крупнейшей оппозиционной силы – "Единого национального движения" (ЕНД). Они протестовали против пророссийской политики правящей партии "Грузинская мечта" и заявлений лидеров партии власти.

⚡️ Massive protests against the resumption of flights with #ruZZia and the abolition of visas take place near the Ministry of Foreign Affairs in #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/360a5Xyr6W May 10, 2023

"Четким и твердым выбором большей части грузинского населения является интеграция Грузии в Европейский Союз, присоединение Грузии к цивилизованному миру. И этот выбор, это требование грузинского населения должно разделить правительство Грузии, и ответ на российскую провокацию должен быть адекватным", – заявил Васил Урушадзе, один из представителей "ЕНД".

🇬🇪 Tbilisi protests against the resumption of direct flights and the abolition of visas to Russia. pic.twitter.com/AS8H7f4V9H — Mikhail Kulakov (@mikkulakov) May 10, 2023

По его словам, "это российская провокация, преднамеренный акт, направленный на то, чтобы помешать интеграции Грузии в Европейский Союз".

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10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

Представители официального Тбилиси приветствовали решение Москвы и объяснили это интересами тех граждан Грузии, которые проживают на территории России, и у которых возникали сложности с приездом на родину.

В частности, глава МИД Илия Дарчиашвили отметил, что любое "ответственное" правительство должно приветствовать решение, которое облегчит "условия жизни" его граждан.