В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы

У здания грузинского МИД в среду вечером состоялся протест из-за реакции грузинских властей относительно решений президента России об отмене виз для граждан Грузии и восстановлении прямого авиасообщения между странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

У здания МИД Грузии собрались активисты и члены крупнейшей оппозиционной силы – "Единого национального движения" (ЕНД). Они протестовали против пророссийской политики правящей партии "Грузинская мечта" и заявлений лидеров партии власти.

⚡️ Massive protests against the resumption of flights with #ruZZia and the abolition of visas take place near the Ministry of Foreign Affairs in #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/360a5Xyr6W