У Тбілісі протестували після рішення РФ скасувати візи і дозволити авіарейси

Біля будівлі грузинського МЗС у середу ввечері відбувся протест через реакцію грузинської влади щодо рішень президента Росії про скасування віз для громадян Грузії та відновлення прямого авіасполучення між країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Ехо Кавказу".

Біля будівлі МЗС Грузії зібралися активісти і члени найбільшої опозиційної сили – "Єдиного національного руху" (ЄНР). Вони протестували проти проросійської політики правлячої партії "Грузинська мрія" і заяв лідерів партії влади.

⚡️ Massive protests against the resumption of flights with #ruZZia and the abolition of visas take place near the Ministry of Foreign Affairs in #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/360a5Xyr6W