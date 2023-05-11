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У Тбілісі протестували після рішення РФ скасувати візи і дозволити авіарейси

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 08:55
У Тбілісі протестували після рішення РФ скасувати візи і дозволити авіарейси
Фото з Twitter Mikhail Kulakov

Біля будівлі грузинського МЗС у середу ввечері відбувся протест через реакцію грузинської влади щодо рішень президента Росії про скасування віз для громадян Грузії та відновлення прямого авіасполучення між країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Ехо Кавказу".

Біля будівлі МЗС Грузії зібралися активісти і члени найбільшої опозиційної сили – "Єдиного національного руху" (ЄНР). Вони протестували проти проросійської політики правлячої партії "Грузинська мрія" і заяв лідерів партії влади.

"Чітким і твердим вибором більшої частини грузинського населення є інтеграція Грузії до Європейського Союзу, приєднання Грузії до цивілізованого світу. І цей вибір, цю вимогу грузинського населення має розділити уряд Грузії, і відповідь на російську провокацію має бути адекватною", – заявив Васіл Урушадзе, один із представників "ЄНР".

За його словами, "це російська провокація, навмисний акт, спрямований на те, щоб завадити інтеграції Грузії до Європейського Союзу".

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10 травня президент РФ Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії

Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії, і в яких виникали складнощі з приїздом на батьківщину.

Зокрема, глава МЗС Ілія Дарчіашвілі зазначив, що будь-який "відповідальний" уряд має вітати рішення, яке полегшить "умови життя" його громадян.

Теми: ГрузіяРосіяавіамітинги
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