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Посол США после серии ночных взрывов в Киеве поблагодарила за работу ПВО Украины

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 07:55
Посол США после серии ночных взрывов в Киеве поблагодарила за работу ПВО Украины
Бриджит Бринк. ФОТО: SK.USEMBASSY.GOV

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на новый ракетный обстрел Киева со стороны России, который произошел ночью.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

После мощных взрывов Бринк поблагодарила силы ПВО Украины за работу.

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"Благодарна за мощную работу украинских ПВО", – отметила она.

Сегодня ночью в Киеве прогремела серия громких взрывов, сообщалось о работе ПВО. По данным местных властей, в нескольких районах столицы упали обломки ракет. В Соломенском районе горело нежилое помещение, загорелись несколько автомобилей, в Дарницком – обломки ракеты повредили две машины.

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По предварительной информации Киевской городской военной администрации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено.

Темы: СШАПВОУкраинаРосcия
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