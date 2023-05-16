Посол США после серии ночных взрывов в Киеве поблагодарила за работу ПВО Украины
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на новый ракетный обстрел Киева со стороны России, который произошел ночью.
Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".
После мощных взрывов Бринк поблагодарила силы ПВО Украины за работу.
"Благодарна за мощную работу украинских ПВО", – отметила она.
Grateful for the powerful work of Ukrainian air defenders.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 16, 2023
Вдячна за потужну роботу українських ППО.
Сегодня ночью в Киеве прогремела серия громких взрывов, сообщалось о работе ПВО. По данным местных властей, в нескольких районах столицы упали обломки ракет. В Соломенском районе горело нежилое помещение, загорелись несколько автомобилей, в Дарницком – обломки ракеты повредили две машины.
По предварительной информации Киевской городской военной администрации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено.