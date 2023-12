Посол США після серії нічних вибухів у Києві подякувала за роботу ППО України

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нову ракетний обстріл Києва з боку Росії, який стався вночі.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Після потужних вибухів Брінк подякувала силам ПВО України за роботу.

Реклама:

"Вдячна за потужну роботу українських ППО", – зазначила вона.

Grateful for the powerful work of Ukrainian air defenders.

Вдячна за потужну роботу українських ППО.