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Посол США після серії нічних вибухів у Києві подякувала за роботу ППО України

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 07:55
Посол США після серії нічних вибухів у Києві подякувала за роботу ППО України
Бріджит Брінк. ФОТО: SK.USEMBASSY.GOV

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нову ракетний обстріл Києва з боку Росії, який стався вночі.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Після потужних вибухів Брінк подякувала силам ПВО України за роботу.

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"Вдячна за потужну роботу українських ППО", – зазначила вона.

Сьогодні вночі у Києві прогриміла серія гучних вибухів, повідомлялося про роботу ПВО. За даними місцевої влади, у кількох районах столиці впали уламки ракет. У Соломʼянському районі горіло нежитлове приміщення, загорілися кілька автомобілів, у Дарницькому – уламки ракети пошкодили дві автівки. 

ВІДЕО ДНЯ

За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.

Теми: СШАППОУкраїнаРосія
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