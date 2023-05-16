Посол США після серії нічних вибухів у Києві подякувала за роботу ППО України
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нову ракетний обстріл Києва з боку Росії, який стався вночі.
Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
Після потужних вибухів Брінк подякувала силам ПВО України за роботу.
"Вдячна за потужну роботу українських ППО", – зазначила вона.
Grateful for the powerful work of Ukrainian air defenders.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 16, 2023
Вдячна за потужну роботу українських ППО.
Сьогодні вночі у Києві прогриміла серія гучних вибухів, повідомлялося про роботу ПВО. За даними місцевої влади, у кількох районах столиці впали уламки ракет. У Соломʼянському районі горіло нежитлове приміщення, загорілися кілька автомобілів, у Дарницькому – уламки ракети пошкодили дві автівки.
За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.