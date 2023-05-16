Посол США після серії нічних вибухів у Києві подякувала за роботу ППО України

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нову ракетний обстріл Києва з боку Росії, який стався вночі.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Після потужних вибухів Брінк подякувала силам ПВО України за роботу.

"Вдячна за потужну роботу українських ППО", – зазначила вона.

Grateful for the powerful work of Ukrainian air defenders.

Вдячна за потужну роботу українських ППО. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 16, 2023

Сьогодні вночі у Києві прогриміла серія гучних вибухів, повідомлялося про роботу ПВО. За даними місцевої влади, у кількох районах столиці впали уламки ракет. У Соломʼянському районі горіло нежитлове приміщення, загорілися кілька автомобілів, у Дарницькому – уламки ракети пошкодили дві автівки.

За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.