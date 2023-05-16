Жеваго отрицает причастность к взятке главе или судьям Верховного Суда: "Подтасовка"
Пресс-служба Константина Жеваго, который находится за границей, утверждает, что он не имеет никакого отношения к даче взятки главе или судьями Верховного Суда.
Источник: пресс-релиз пресс-службы Константина Жеваго
Детали: 15 мая детективы НАБУ задержали главу украинского Верховного Суда Всеволода Князева якобы при получении взятки в почти 3 млн долларов и провели обыски у других судей ВС. ZN.UA со ссылкой на источники в НАБУ сообщило, что Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго.
Пресс-служба Жеваго уверяет, что "он не имеет никакого отношения к ситуации с якобы получением взятки главой или судьями Верховного Суда".
Дословно: "Информация некоторых СМИ о том, что неправомерная выгода могла быть получена от людей, которые действовали в интересах предпринимателя, полностью неправдива.
К.Жеваго никогда никому не давал и не мог давать подобных указаний. Он настоятельно просит средства массовой информации не распространять неподтвержденные сведения, не становиться орудием манипуляций и не впутывать его в дела, к которым он не имеет никакого отношения".
Детали: В пресс-службе Жеваго отрицают связь этого дела с решением Большой палаты Верховного Суда от 19 апреля 2023 года по делу о признании законности приобретения в 2002 году пакета акций Полтавского горно-обогатительного комбината компанией Ferrexpo, одним из акционеров которой является Константин Жеваго.
Прямая речь Жеваго: "Это очевидно безосновательная связь и явная подтасовка. Большая палата ВС приняла свое апрельское решение не в моих личных интересах, а в интересах крупной, публичной компании с уважаемыми акционерами, которая торгуется на основной площадке Лондонской фондовой биржи.
Верховный Суд объявил юридически выверенное решение. Была пресечена попытка сомнительных оффшорных компаний, связанных с фигурантами санкционных списков США и Европы, в том числе гражданами России, осуществить рейдерский захват крупного промышленного актива.
Мы с другими акционерами убедились, что именно в высшей судебной инстанции Украины еще можно добиться защиты своих законных прав".
Детали: Жеваго заявил, что события вокруг Верховного Суда могут иметь целью дискредитацию этого государственного органа.
По его убеждению, правоохранительные органы, которые публично заявили о выявленных признаках взяточничества, должны доказать свои обвинения путем доказательного следствия, с приговором суда.
Жеваго заверил, что в случае необходимости он и юристы соответствующих компаний готовы предоставить все надлежащие объяснения следствию и судебным инстанциям.
"Мы заинтересованы в прозрачном расследовании этого дела, чтобы снять все подозрения и подтвердить свою репутацию в Украине и среди зарубежных партнеров", – заверил бизнесмен.
Предыстория:
- В 2019 году экс-нардепа, исполнительного директора Ferrexpo и бенефициара банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго объявили в розыск по Украине по подозрению в причастности к растрате и легализации 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит". В 2021 году была информация об объявлении Жеваго в международный розыск.
- Сейчас Жеваго находится под следствием во Франции, Украина добивается его экстрадиции. 30 марта 2023 года французский суд отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции Жеваго. Во Франции Жеваго нарушил обязательства и не проживает по адресу, определенному судом города Шамбери.
- 19 апреля Большая Палата Верховного суда отменила признание недействительным договора 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината Ferrexpo и передачу их четырем компаниям – бывшим акционерам предприятия.
- 15 мая детективы НАБУ задержали главу украинского Верховного Суда Всеволода Князева при получении взятки в почти 3 млн долларов. ZN.UA со ссылкой на источники в НАБУ сообщило, что Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго.
- Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что был зафиксирован ряд контактов владельца группы "Финансы и кредит" с одним из владельцев адвокатского объединения, в результате их договоренностей 19 апреля Верховным Судом было принято решение относительно Полтавского ГОКа.