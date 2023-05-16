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Жеваго отрицает причастность к взятке главе или судьям Верховного Суда: "Подтасовка" 

Елена РощинаВторник, 16 мая 2023, 12:30
Жеваго отрицает причастность к взятке главе или судьям Верховного Суда: Подтасовка 
Константин Жеваго, FERREXPO

Пресс-служба Константина Жеваго, который находится за границей, утверждает, что он не имеет никакого отношения к даче взятки главе или судьями Верховного Суда.  

Источник: пресс-релиз пресс-службы Константина Жеваго

Детали: 15 мая детективы НАБУ задержали главу украинского Верховного Суда Всеволода Князева якобы при получении взятки в почти 3 млн долларов и провели обыски у других судей ВС. ZN.UA со ссылкой на источники в НАБУ сообщило, что Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго.

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Пресс-служба Жеваго уверяет, что "он не имеет никакого отношения к ситуации с якобы получением взятки главой или судьями Верховного Суда". 

Дословно: "Информация некоторых СМИ о том, что неправомерная выгода могла быть получена от людей, которые действовали в интересах предпринимателя, полностью неправдива. 

К.Жеваго никогда никому не давал и не мог давать подобных указаний. Он настоятельно просит средства массовой информации не распространять неподтвержденные сведения, не становиться орудием манипуляций и не впутывать его в дела, к которым он не имеет никакого отношения".

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Детали: В пресс-службе Жеваго отрицают связь этого дела с решением Большой палаты Верховного Суда от 19 апреля 2023 года по делу о признании законности приобретения в 2002 году пакета акций Полтавского горно-обогатительного комбината компанией Ferrexpo, одним из акционеров которой является Константин Жеваго.

Прямая речь Жеваго: "Это очевидно безосновательная связь и явная подтасовка. Большая палата ВС приняла свое апрельское решение не в моих личных интересах, а в интересах крупной, публичной компании с уважаемыми акционерами, которая торгуется на основной площадке Лондонской фондовой биржи. 

Верховный Суд объявил юридически выверенное решение. Была пресечена попытка сомнительных оффшорных компаний, связанных с фигурантами санкционных списков США и Европы, в том числе гражданами России, осуществить рейдерский захват крупного промышленного актива. 

Мы с другими акционерами убедились, что именно в высшей судебной инстанции Украины еще можно добиться защиты своих законных прав".

Детали: Жеваго заявил, что события вокруг Верховного Суда могут иметь целью дискредитацию этого государственного органа. 

По его убеждению, правоохранительные органы, которые публично заявили о выявленных признаках взяточничества, должны доказать свои обвинения путем доказательного следствия, с приговором суда.

Жеваго заверил, что в случае необходимости он и юристы соответствующих компаний готовы предоставить все надлежащие объяснения следствию и судебным инстанциям. 

"Мы заинтересованы в прозрачном расследовании этого дела, чтобы снять все подозрения и подтвердить свою репутацию в Украине и среди зарубежных партнеров", – заверил бизнесмен.

Предыстория: 

УП, дополнено
Темы: ЖевагоВерховный судвзяткаКнязев Всеволод
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