ОВА: На Хмельнитчине, Житомирщине и в Одессе были попадания, в ряде областей ракеты сбили

Вечером 17 мая россияне во время ракетного удара попали в промышленную инфраструктуру в Одессе, под утро 18 мая был "прилет" в объект инфраструктуры Хмельницкого района, на Житомирщине три ракеты попали в поле и еще одна была сбита, также украинские защитники сбили ракеты над Киевской, Винницкой, Кировоградской областями.

Источник: сводные данные областных военных администраций (ОВА) о ситуации в регионах по состоянию на 09:00 четверга 18 мая

Детали: Одесская область: в среду вечером враг нанес ракетный удар по г. Одесса. Атака происходила с использованием различных ракет с разных направлений. Большинство уничтожено противовоздушной обороной, но есть попадания в промышленную инфраструктуру. Один гражданский человек погиб, двое ранены.

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Киевщина: во время ночной ракетной атаки врага работало ПВО. Попаданий не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют. В результате падения обломков – повреждения нескольких частных зданий. Продолжается фиксация последствий атаки, данные уточняются.

Также обломки упали в нескольких районах столицы Киев.

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Житомирская область: утром во время тревоги три вражеских ракеты попали в поле за пределами застройки. Еще одна ракета была сбита. Обломки повредили летнюю кухню и сарай. Жертв и пострадавших нет.

Полтавщина: ночью в области работала ПВО, вражеских попаданий не зафиксировано. Данные уточняются.

Винницкая область: в воздушном пространстве силами ПВО была сбита ракета. Данные уточняются.

Хмельницкая область: в четверг утром во время воздушной тревоги враг нанес удар по области. Прозвучала серия взрывов. Работали силы ПВО.

Есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района. Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.

Кировоградская область: силы ПВО уничтожили крылатую ракету в небе над Александрийским районом и беспилотник – в Кропивницком районе.

В обоих случаях не обошлось без разрушений. Боевая часть ракеты взорвалась на территории частного домовладения. Взрывной волной повреждены 3 дома. Обошлось без пострадавших.

Обломки сбитого беспилотника попали в один из объектов. В течение нескольких часов спасательные подразделения тушили пожар. Эвакуированы жители окрестных дворов. Сейчас информация о погибших и травмированных уточняется.

Запорожская область: за сутки враг нанес 90 ударов по 16 населенным пунктам области: 82 артиллерийских обстрела – по Гуляйполю, Гуляйпольскому, Новоандреевке, Новоданиловке, Белогорью, Щербакам, 7 ударов из РСЗО – по Железнодорожному, Степногорску, Малиновке, Полтавке, Каменскому, Степному и авиаудар – по Малой Токмачке.

Зафиксировано разрушение 31 объекта: дома и имущество мирных людей.

68-летняя жительница Гуляйполя погибла от полученных травм во время обстрела.

В Степногорске во время вражеских атак ранения получили трое: мужчины 44, 51 и 70 лет. Их оперативно доставили в медицинское учреждение и оказывают всю необходимую помощь.

Днепропетровcкая область: за прошедший день враг трижды ударил по Никопольскому району из тяжелой артиллерии. В Мировской общине повреждены многоквартирный дом, 11 особняков, хозяйственная постройка, пасека, две машины, 6 газопроводов, 7 линий электропередач, повреждены почтовое отделение, два учреждения культуры, детсад, амбулатория, сельхозпредприятие и магазин.

В Марганецкой общине разбита агрофирма.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Луганская область: за прошедшие сутки россияне вновь обстреляли Стельмаховку. Утром 17 мая оттуда удалось эвакуировать 4 человек.

Также оккупанты пытались атаковать вблизи соседнего Новоселовского, которое опустело несколько месяцев назад.

Кроме того, враг попытался наступать в районе Невского, нанес авиационные удары неподалеку Дибровы и Белогоровки.

Огонь артиллерии оккупационные войска направили в сторону Макеевки, Невского, Белогоровки и Дибровы.

За сутки противник совершил 94 обстрела (410 снарядов).

Донецкая область: этой ночью из ЗРК "С-300", РСЗО "Смерч", артиллерии "рашисты" обстреляли Константиновку, Торецк. Целились по жилым секторам, есть разрушения.

За прошедшие сутки под обстрелами были населенные пункты: Авдеевка, Лиман, Горняк, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка, пгт Великая Новоселка, пгт Кураховка, пгт Нелиповка, пгт Удачное, с. Варваровка, с. Бердичи, с.Катериновка, с.Уманское, с.Карловка, с.Майское, с.Времовка.

Повреждены 20 жилых домов, здание ЧАО "АЗМК", здание дворца культуры,

радиолокационное оборудование, 2 железнодорожных пути, гараж, 2 хозяйственные постройки, здание железнодорожного переезда, 2 ЛЭП, трансформаторная подстанция, 2 газопровода, 2 – цеха вагонного депо "Укрзализныци".

За сутки в Донецкой области 2 погибших, 5 раненых.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гурьев Казачок, Уды, Окоп, Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Бударки, Зыбино, Устиновка и Зарубинка.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиаудары вблизи Масютовки, Кисловки и Першотравневого. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Табаевка и Берестовое.

В результате ракетного удара, предварительно из ЗРК С-300, по с. Циркуны Харьковского района ракета попала в землю, поврежден частный автомобиль. Без пострадавших.

В результате повторного обстрела с. Новоосиново произошел лесной пожар в районе Синьковского лесничества.

Сумская область: ночью и утром россияне совершили 2 артиллерийских обстрела.

Эсманская община: ночью был артиллерийский обстрел – 1 взрыв.

Белопольская община: утром враг из артиллерии обстрелял территорию общины – 9 взрывов. В результате обстрела повреждены 5 частных жилых домов и нежилое помещение.

В среду в течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья. Зафиксировано более 180 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Новослободская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады.

Белопольская община: враг по территории общины бил из миномета и совершил обстрел из АГС.

Зноб-Новгородская община: зафиксирован артобстрел, обстрелы из минометов и РСЗО "Град".

В результате обстрела Новослободской общины произошло возгорание жилого дома. Другой частный дом поврежден. При попытке потушить пожар гражданские лица были обстреляны из стрелкового оружия. Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются. Также был обстрел населенных пунктов общины из АГС.

Середино-Будская община: россияне били из миномета и ствольной артиллерии.

Черниговщина: за сутки – 3 обстрела, Новгород-Северский район, из минометов и артиллерии и САУ. В Семеновской общине повреждено здание ФАП и местного учебного заведения. Без жертв.

Николаевская область: ночью в результате вражеского обстрела населенного пункта Веснянской общины произошло возгорание складского помещения, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

В среду в одном из населенных пунктов Воскресенской территориальной общины, в частном секторе произошла детонация снаряда, в результате чего повреждена крыша и окна в жилом доме. Обошлось без пострадавших.

Также 17 мая враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Вследствие вражеского обстрела по г. Очаков повреждена линия электросети. Сейчас электроснабжение восстановлено. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по Херсонской области противник совершил 90 обстрелов (529 снарядов), из них по г. Херсон – 3 обстрела (8 снарядов).

Всего за сутки из-за российской агрессии три человека погибли (из них один ребенок), еще восемь получили ранения (из них один ребенок).

Враг разрушил два подъезда жилого дома в Херсоне. Обстрел произошел 17 мая ночью. В результате попадания начался пожар. Возгорание ликвидировали. Люди не пострадали. Ведь ранее жильцов из дома отселили.

Россияне обстреляли магазин в селе Зеленовка, когда там были люди. Из-за обстрела пострадали пять человек, трое из них погибли.

Так, в результате обстрела пострадал 5-летний мальчик. Его с тяжелыми ранениями пытались доставить в больницу Херсона, но спасти ребенка не удалось. Еще трое взрослых и 16-летний подросток были доставлены в медучреждения Херсона. Двух госпитализированных мужчин спасти не удалось. Парень находится в тяжелом состоянии. У 24-летнего мужчины ранения средней степени тяжести.

В обед враг обстрелял Херсон – тяжелые травмы получил 52-летний мужчина. Он находится в хирургическом отделении, врачи борются за жизнь раненого.

В шесть часов вечера российская армия в очередной раз ударила по жилому кварталу Херсона. Из-за обстрела три человека получили ранения, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также из-за обстрелов в городе повреждена одна из школ.

Продолжаются обстрелы из различного вооружения населенных пунктов пгт. Казацкое и с. Веселое Каховского района. В результате обстрелов повреждены 7 частных домов, один человек ранен в пгт. Казацкое.

Во время минометного обстрела жилых кварталов г. Берислав произошли попадания снарядов по территории медицинского учреждения. Также травмирован житель г. Берислав по месту своего проживания.

Из-за обстрела Тягинки Бериславского района повреждены жилые дома и почтовое отделение.

Продолжаются вражеские авиаудары по Кизомису и Станиславу. Повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

После последнего обстрела повреждена электросеть в Кизомысе.

Вблизи Малой Александровки на российской мине подорвался мирный житель. Из-за детонации взрывчатки 59-летний мужчина потерял часть ноги. Пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь.

С деоккупированной территории Херсонской области эвакуированы 147 человек.