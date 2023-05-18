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Третья ОШБ прорвалась в окрестностях Бахмута – это плацдарм для дальнейшего контрнаступления

Алена МазуренкоЧетверг, 18 мая 2023, 16:29
Третья ОШБ прорвалась в окрестностях Бахмута – это плацдарм для дальнейшего контрнаступления
скриншот

3-я отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск ВСУ сообщила о прорыве на западных окраинах Бахмута - защитники продвинулись на 2000 м в ширину и на 700 м в глубину.

Источник: 3-я отдельная штурмовая бригада

Дословно: "Третья штурмовая провела наступательные действия на западных окраинах Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

Ширина полосы прорыва составила 2000 м, а глубина - 700 м".

Детали: По оценке защитников, предварительно, у врага не менее 50 "200-х" и до сотни "300-х".

Еще 4 россиян попали в плен.

Также ликвидированы резервы оккупантов на данном направлении, в частности несколько российских складов БК.

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Сообщается, что успешные штурмовые действия выполнили бойцы 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов.

Что было раньше: 3-я штурмовая бригада выполняет боевые задачи на фронте в составе Тактической группы "А".

Это группировка, основу которой составляют бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Также в ТГр "А" входят другие спецподразделения ВСУ. Командир группы – Андрей Билецкий.

Уже несколько месяцев подряд личный состав формирования вместе уничтожает врага на передовой в Бахмуте.

Напомним:

  • Защитники Украины продвинулись вперед на бахмутском направлении на расстояние от 150 до 1700 метров за сутки, уничтожив в боях 130 оккупантов и взяв в плен 4.
  • По состоянию на 15 мая украинские силы обороны за последние двое суток продвинулись на флангах вокруг Бахмута на расстояние от 350 м до 2 км в некоторых местах, сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
  • Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на бахмутском направлении защитники освободили почти 20 квадратных километров, а в самом городе идут ожесточенные бои - там враг несколько продвигается.

Узнать больше: "Я бы поверил, что Бахмут – это крепость, если бы эту крепость строили", – ротный 3-й штурмовой Фока

Темы: БахмутВооруженные силы
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