Первый за 4 года прямой рейсовый самолет из РФ приземлился в Тбилиси, в аэропорту – протест

Самолет российской авиакомпании "Азимут", который выполнил первый после 4-летнего перерыва прямой рейс из Москвы, сел в Тбилиси.

Об этом сообщило грузинское издание Formula news, пишет "Европейская правда".

Самолет вылетел из аэропорта "Внуково" и приземлился в грузинской столице в 13:17 по местному времени. Это первый рейс из Москвы после снятия ограничений на прямые перелеты между двумя странами. Пассажиров на борту самолета российской авиакомпании в честь этого события угощали шампанским.

Первым рейсом из Москвы в Тбилиси прилетела делегация прокремлевских политиков и общественных деятелей, уточняет "Эхо Кавказа".

В то же время в аэропорту проходит акция протеста грузинской оппозиции и других противников возобновления прямых авиарейсов в Россию.

К аэропорту стянули усиленные наряды правоохранителей.

Hundreds of protesters have gathered at Tbilisi airport to meet the first flight to arrive from Russia since the ban on air travel between the two countries was lifted last week.



📰Background: https://t.co/JtR3Qs0v3J

📸Mariam Nikuradze/OC Media pic.twitter.com/JCiHKpyLYU