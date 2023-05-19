Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Первый за 4 года прямой рейсовый самолет из РФ приземлился в Тбилиси, в аэропорту – протест

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 13:10
Первый за 4 года прямой рейсовый самолет из РФ приземлился в Тбилиси, в аэропорту – протест
Фото: Activatica

Самолет российской авиакомпании "Азимут", который выполнил первый после 4-летнего перерыва прямой рейс из Москвы, сел в Тбилиси.

Об этом сообщило грузинское издание Formula news, пишет "Европейская правда".

Самолет вылетел из аэропорта "Внуково" и приземлился в грузинской столице в 13:17 по местному времени. Это первый рейс из Москвы после снятия ограничений на прямые перелеты между двумя странами. Пассажиров на борту самолета российской авиакомпании в честь этого события угощали шампанским.

Первым рейсом из Москвы в Тбилиси прилетела делегация прокремлевских политиков и общественных деятелей, уточняет "Эхо Кавказа".

В то же время в аэропорту проходит акция протеста грузинской оппозиции и других противников возобновления прямых авиарейсов в Россию.

К аэропорту стянули усиленные наряды правоохранителей.

Активисты встретили рейс с протестными транспарантами, флагами Грузии, Евросоюза и Украины. 

Более 100 неправительственных организаций ранее обвинили грузинские власти в саботаже получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз из-за возобновления авиасообщения с Россией.

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Примечательно, что компания "Азимут" находится под украинскими санкциями, поскольку она осуществляет рейсы в оккупированный Россией Крым. Детали читайте на сайте "ЕП": Крымский гвоздь в отношения с Грузией: как Тбилиси уничтожает стратегическое партнерство с Киевом.

Темы: ГрузияРосcияавиамитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину

NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Все новости...
Грузия
Грузия разрешила рейсы авиакомпании РФ, которая осуществляла полеты в Крым
"Российский самолет не сядет в ЕС": НПО Грузии обвинили власть в саботаже получения статуса кандидата
Глава посольства Украины покидает Грузию
Последние новости
06:53
Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боевых действий – сводка
06:10
На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление
05:06
Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину
04:06
Пентагон объяснил детали предоставления Украине F-16
03:18
Резников и глава Пентагона обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"
02:33
Госдеп США о "зерновой сделке": Россия продолжает прибегать к "явным нарушениям"
01:44
Россия заявила о перехвате бомбардировщиков США, Пентагон ответил
00:58
Враг бил по громадам Сумщины, сбросил 6 мин
00:12
В Белгороде с БПЛА сброшено взрывное устройство – российские власти
23:42
NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери
Все новости...
Реклама: