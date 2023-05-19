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Первый за 4 года прямой рейсовый самолет из РФ приземлился в Тбилиси, в аэропорту – протест

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 13:10
Первый за 4 года прямой рейсовый самолет из РФ приземлился в Тбилиси, в аэропорту – протест
Фото: Activatica

Самолет российской авиакомпании "Азимут", который выполнил первый после 4-летнего перерыва прямой рейс из Москвы, сел в Тбилиси.

Об этом сообщило грузинское издание Formula news, пишет "Европейская правда".

Самолет вылетел из аэропорта "Внуково" и приземлился в грузинской столице в 13:17 по местному времени. Это первый рейс из Москвы после снятия ограничений на прямые перелеты между двумя странами. Пассажиров на борту самолета российской авиакомпании в честь этого события угощали шампанским.

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Первым рейсом из Москвы в Тбилиси прилетела делегация прокремлевских политиков и общественных деятелей, уточняет "Эхо Кавказа".

В то же время в аэропорту проходит акция протеста грузинской оппозиции и других противников возобновления прямых авиарейсов в Россию.

К аэропорту стянули усиленные наряды правоохранителей.

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Активисты встретили рейс с протестными транспарантами, флагами Грузии, Евросоюза и Украины. 

Более 100 неправительственных организаций ранее обвинили грузинские власти в саботаже получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз из-за возобновления авиасообщения с Россией.

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Примечательно, что компания "Азимут" находится под украинскими санкциями, поскольку она осуществляет рейсы в оккупированный Россией Крым. Детали читайте на сайте "ЕП": Крымский гвоздь в отношения с Грузией: как Тбилиси уничтожает стратегическое партнерство с Киевом.

Темы: ГрузияРосcияавиамитинги
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