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Перший за 4 роки прямий рейсовий літак з РФ приземлився у Тбілісі, в аеропорту – протест

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 13:10
Перший за 4 роки прямий рейсовий літак з РФ приземлився у Тбілісі, в аеропорту – протест
Фото: Activatica

Літак російської авіакомпанії "Азимут", який виконав перший після 4-річної перерви прямий рейс із Москви, сів у Тбілісі. 

Про це повідомило грузинське видання Formula news, пише "Європейська правда".

Літак вилетів з аеропорту "Внуково" і приземлився в грузинській столиці о 13:17 за місцевим часом. Це перший рейс із Москви після зняття обмежень на прямі перельоти між двома країнами. Пасажирів на борту літака російської авіакомпанії на честь цієї події пригощали шампанським.

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Першим рейсом із Москви до Тбілісі прилетіла делегація прокремлівських політиків і громадських діячів, уточнює "Ехо Кавказу". 

Водночас в аеропорту відбувається акція протесту грузинської опозиції та інших противників відновлення прямих авіарейсів до Росії.

До летовища стягнули посилені наряди правоохоронців. 

ВІДЕО ДНЯ

Активісти зустріли рейс із протестними транспарантами, прапорами Грузії, Євросоюзу та України.

Понад 100 неурядових організацій раніше звинуватили грузинську владу у саботажі отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу через відновлення авіасполучення з Росією.

Нагадаємо, 10 травня президент РФ Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії.

Примітно, що компанія "Азимут" перебуває під українськими санкціями, оскільки вона здійснює рейси до окупованого Росією Криму. Деталі читайте на сайті "ЄП": Кримський цвях у відносини з Грузією: як Тбілісі знищує стратегічне партнерство з Києвом.

Теми: ГрузіяРосіяавіамітинги
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