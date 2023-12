Перший за 4 роки прямий рейсовий літак з РФ приземлився у Тбілісі, в аеропорту – протест

Літак російської авіакомпанії "Азимут", який виконав перший після 4-річної перерви прямий рейс із Москви, сів у Тбілісі.

Про це повідомило грузинське видання Formula news, пише "Європейська правда".

Літак вилетів з аеропорту "Внуково" і приземлився в грузинській столиці о 13:17 за місцевим часом. Це перший рейс із Москви після зняття обмежень на прямі перельоти між двома країнами. Пасажирів на борту літака російської авіакомпанії на честь цієї події пригощали шампанським.

Першим рейсом із Москви до Тбілісі прилетіла делегація прокремлівських політиків і громадських діячів, уточнює "Ехо Кавказу".

Водночас в аеропорту відбувається акція протесту грузинської опозиції та інших противників відновлення прямих авіарейсів до Росії.

До летовища стягнули посилені наряди правоохоронців.

Hundreds of protesters have gathered at Tbilisi airport to meet the first flight to arrive from Russia since the ban on air travel between the two countries was lifted last week.



📰Background: https://t.co/JtR3Qs0v3J

📸Mariam Nikuradze/OC Media pic.twitter.com/JCiHKpyLYU