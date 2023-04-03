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Появилось видео последних секунд перед ликвидацией Татарского – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 3 апреля 2023, 22:25
Появилось видео последних секунд перед ликвидацией Татарского – росСМИ
Скрин с видео

Российские СМИ распространяют видео, на котором видно, что происходило перед и после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого ликвидирован пропагандист Владлен Татарский.

Источник: РБК со ссылкой на посетителя кафе, который обнародовал видео

Детали: На видео Татарский называет Дарью Трепову, которую обвиняют в его убийстве, Настей, дарит выступающему бюст и садится неподалеку от него. Далее произошел взрыв.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на слова посетителя кафе, между вручением бюста и взрывом Татарский успел начать отвечать на другие вопросы и между этими событиями прошло около пяти минут. Автор вырезал этот момент, как утверждают росСМИ.

Следующий фрагмент видео снят после взрыва. На нем видно, как Трепова выходит из кафе и останавливается у входа.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.
  • Российские силовики якобы задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского, но СМИ сообщили, что ее еще разыскивают.
  • Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину
  • Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.

Темы: пропагандаРосcия
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