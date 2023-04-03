Появилось видео последних секунд перед ликвидацией Татарского – росСМИ

Российские СМИ распространяют видео, на котором видно, что происходило перед и после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого ликвидирован пропагандист Владлен Татарский.

Источник: РБК со ссылкой на посетителя кафе, который обнародовал видео

Детали: На видео Татарский называет Дарью Трепову, которую обвиняют в его убийстве, Настей, дарит выступающему бюст и садится неподалеку от него. Далее произошел взрыв.

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Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на слова посетителя кафе, между вручением бюста и взрывом Татарский успел начать отвечать на другие вопросы и между этими событиями прошло около пяти минут. Автор вырезал этот момент, как утверждают росСМИ.

Следующий фрагмент видео снят после взрыва. На нем видно, как Трепова выходит из кафе и останавливается у входа.

З'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією Татарського – росЗМІ pic.twitter.com/afN4OMjaYC ВИДЕО ДНЯ April 3, 2023

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