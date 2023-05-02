"Нет, я за помощь Украине": спикер Палаты представителей резко ответил журналисту из РФ

Спикер Палаты представителей Конгресса США, представитель Республиканской партии Кевин Маккарти категорически возразил российскому журналисту, который сказал, что Маккарти не поддерживает предоставление Штатами военной и финансовой помощи Украине.

Источник: заявление Маккарти на пресс-конференции в Израиле

Детали: Российский журналист напомнил заявление спикера Палаты представителей о том, что США не должны выписывать Украине "безлимитный чек", и попытался подчеркнуть, что Маккарти якобы не поддерживает поставки оружия Киеву. Маккарти резко ответил журналисту, отрицая его трактовку своего заявления.

Прямая речь: "Нет, я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной. Я также не поддерживаю убийство вами детей".

Больше деталей: Маккарти также пообещал, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться и в дальнейшем, и призвал РФ вывести свои войска с украинских территорий.

Напомним: Президент Владимир Зеленский пригласил спикера Палаты представителей США, республиканца Кевина Маккарти посетить Украину с визитом, но тот отказался, заявив, что не нуждается в поездке для принятия решений о помощи Киеву.