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В январе Иран казнил британского шпиона, который выдавал тайны о ядерных разработках – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 2 мая 2023, 02:36
В январе Иран казнил британского шпиона, который выдавал тайны о ядерных разработках – СМИ
Алиреза Акбари. Фото Associated Press

В январе этого года Иран казнил бывшего заместителя министра обороны Алирезу Акбари, который в течение десятилетия предоставлял Великобритании ценные разведывательные данные об иранских ядерных и военных программах.

Источник: The New York Times со ссылкой на представителей западных разведок и иранских чиновников

Детали: Имя этого шпиона долгое время держалось в тайне, пишет NYT. Но 11 января казнь в Иране бывшего заместителя министра обороны Алирезу Акбари, которого обвинили в шпионаже, пролила свет на то, что скрывалось в течение 15 лет – Акбари был британским "кротом".

Акбари долгое время жил двойной жизнью, рассказывает газета. "Для общественности он был религиозным фанатиком и политическим ястребом, высокопоставленным военным командиром Корпуса стражей исламской революции и заместителем министра обороны, который впоследствии переехал в Лондон и занялся частным бизнесом, но никогда не терял доверия иранских лидеров. Однако в 2004 году, по словам источников, он начал делиться ядерными секретами Ирана с британской разведкой", – говорится в публикации NYT.

Долгое время Акбари все сходило с рук, рассказывает NYT. Однако в 2019 году с помощью российских разведчиков власти Ирана обнаружили, что он раскрыл существование тайной иранской программы по созданию ядерного оружия далеко в горах близ Тегерана (объект под названием "Фордо" – ред.), пишет издание со ссылкой на два иранских источника, которые связаны с Корпусом стражей исламской революции. NYT отмечает, что непонятно, как Россия, близкий союзник Ирана, узнала об этой информации.

Британия никогда публично не признавала, что Акбари, получивший британское гражданство в 2012 году, был ее шпионом. Представитель британского МИД, пожелавший остаться неизвестным, заявил изданию, что не комментирует "вопросы, связанные с разведкой".

"В апреле 2008 года Британия получила и передала Израилю и западным спецслужбам разведывательные данные о "Фордо" – объекте по обогащению урана глубоко в подземном военном комплексе, который был частью усилий Ирана по созданию ядерной бомбы. Открытие "Фордо" изменило представление мира о ядерной программе Ирана и перекроило военные и киберпланы Запада по противодействию ей. В сентябре 2009 года на саммите "Большой семерки" в Питтсбурге президент Барак Обама вместе с лидерами Великобритании и Франции сообщил, что "Фордо" был заводом по обогащению ядерной энергии.

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Благодаря спутниковым снимкам западные спецслужбы уже давно знали, что Иран строит объект далеко в горах, но они считали этот объект военным складом и не знали о его превращении в секретный объект по обогащению ядерной энергии", – пишет NYT.

В январе 2023 года, чуть более чем через три года после ареста Акбари, иранские власти объявили, что он был шпионом.

По словам иранских источников и дипломатов, пишет NYT, "через несколько дней после того, как стало известно об аресте Акбари, тюремные охранники вывели его на рассвете к обнесенному стеной открытому пространству, накинули веревку на шею, а через несколько минут его бездыханное тело свисало с виселицы".

Темы: ИранВеликобританияядерное оружие
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