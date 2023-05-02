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Еврокомиссия запретила импорт отдельных агротоваров из Украины после давления пяти государств ЕС

"Европейская правда"Вторник, 2 мая 2023, 19:38
Еврокомиссия запретила импорт отдельных агротоваров из Украины после давления пяти государств ЕС
Фото: getty Images

Европейская комиссия во вторник приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Запрет на импорт касается четырех сельскохозяйственных продуктов – пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника – происхождением из Украины. Он направлен на "устранение логистических проблем", связанных с этими товарами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

Меры вступят в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В этот период упомянутые товары могут импортироваться во все государства ЕС, кроме упомянутых пяти. В то же время через их территорию может осуществляться транзит украинской продукции.

"Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, а также любой другой продукции, происходящей из Украины", – отмечают в Еврокомиссии.

Кроме того, исполнительный орган ЕС подтвердил предоставление финансовой поддержки фермеров в пяти странах-членах ЕС, решение по которой будет принято позже. Также будут приняты меры для облегчения транзита украинского зерна через "пути солидарности" в другие страны-члены ЕС и третьи страны.

"Комиссия готова повторно ввести превентивные меры после окончания срока действия действующего Регламента об автономных торговых мерах 5 июня 2023 года до тех пор, пока будет продолжаться исключительная ситуация", – добавили в Еврокомиссии.

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Перед тем в конце апреля Европейская комиссия достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по украинской агропродовольственной продукции, импорт которой эти страны ограничили.

Официальный Киев выразил протест Польше и Европейскому Союзу из-за введения ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции как противоречащие Соглашению об ассоциации.

Читайте подробнее на эту тему в статье: Зерновой компромисс: как Брюссель хочет уладить кризис с украинским экспортом в ЕС.

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