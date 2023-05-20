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В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

"Украинская правда"Суббота, 20 мая 2023, 22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как Вагнер разбит
Ситуация в Бахмуте и вокруг него, DeepState map

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый объяснил заявление Евгения Пригожина о полном захвате Бахмута намерением главаря ЧВК "Вагнер" как можно быстрее вывести своих наемников из разрушенного города, который может быть окружен украинскими защитниками. 

Источник: Сергей Череватый в комментарии для "Вільне радіо"

Детали: 20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео у здания железнодорожного вокзала в центре Бахмута, в котором утверждал, что его наемники якобы полностью захватили город и что 25 мая они передадут его "оборону" солдатам Министерства обороны России и уйдут.

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В Минобороны Украины захват Бахмута опровергли: несмотря на "критическую ситуацию" в городе украинские бойцы контролируют отдельные объекты.

 
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Череватый также заверил, что защитники Украины удерживают ряд зданий в Бахмуте.

Прямая речь Череватого: "Бои продолжаются, мы удерживаем ряд зданий в Бахмуте...

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Мы фактически вытрепали его (Пригожина – ред.) очень мощную группировку. Она близка к уничтожению.

Вы же понимаете, что он говорит, что будет выводить свои войска и он взял Бахмут. Только для этого это и говорится. "Пацан сказал – пацан сделал", а дальше делайте что хотите – меня главное отпустите. Поджав хвост (убегает – ред.), потому что потерял лучшие свои кадры. 

По сути, его группировка "Вагнер" разбита".

Обновлено: Позже Минобороны РФ заявило о полном захвате Бахмута, который в Кремле до сих пор называют Артемовском.

Предыстория:

  • Евгений Пригожин жаловался на недостаток боеприпасов и угрожал российским властям вывести своих наемников из Бахмута после 10 мая либо же передать их позиции "кадыровцам", но впоследствии он передумал – и не вывел "вагнеровцев" из города.
  • Позже Пригожин заявил, что российское Минобороны пообещало "вагнеровцам" необходимое количество боеприпасов.
  • 9 мая главарь наемников также заявил, что в Минобороны РФ ему пригрозили признать потенциальный отход "вагнеровцев" от Бахмута государственной изменой.
  • 10 мая Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" вынуждена была передать "фланги" военнослужащим Минобороны РФ, и пожаловался на "провал флангов".

Темы: БахмутВагнерПригожинВооруженные силы
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