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Сырский: Мы приближаемся к взятию Бахмута в тактическое окружение

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 15:27
Сырский: Мы приближаемся к взятию Бахмута в тактическое окружение
сырский, фото генштаба

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что Вооруженные силы продолжают продвигаться по флангам в пригороде Бахмута.

Источник: Сырский, которого цитирует Military Media Center

Прямая речь Сырского: "Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности. Это дает нам возможность входа в город в случае изменения обстановки. А это непременно произойдет.

Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся к взятию города в тактическое окружение. Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые врагом и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за подступами к городу и дает нам определенные тактические преимущества".

Детали: Сырский уточнил, что они с командирами детально разобрали действия Сил обороны и порядок уничтожения врага, а "ситуация сложная, но под контролем".

Напомним:

  • Бахмут Донецкой области фактически полностью уничтожен ударами российских войск, однако Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части города, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
  • Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские защитники взяли Бахмут в полуокружение, что дает возможность уничтожать оккупантов.
  • Президент Владимир Зеленский отметил, что по состоянию на 21 мая город Бахмут полностью не захвачен россиянами.

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Темы: БахмутВооруженные силы
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