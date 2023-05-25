Пригожин заявил, что начал выводить "вагнеровцев" из Бахмута

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 25 мая начал выводить наемников из украинского Бахмута и передает позиции регулярной российской армии. Процесс, по его словам, будет продолжаться до 1 июня.

Источник: пресс-служба Пригожина

Прямая речь: "Мы выводим подразделения из Бахмута сегодня 25 мая, сейчас 5 утра. До первого июня основная часть перебахуеться в тыловые лагеря.

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Передаем позиции военным. Также боеприпасы. Все, включая сухой паек, но если военным будет сложно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута...

Мы оставим военным двух людей - "Бибер" и "Долин".

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