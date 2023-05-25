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Пригожин заявил, что начал выводить "вагнеровцев" из Бахмута

Алена МазуренкоЧетверг, 25 мая 2023, 10:34
Пригожин заявил, что начал выводить вагнеровцев из Бахмута
скриншот

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 25 мая начал выводить наемников из украинского Бахмута и передает позиции регулярной российской армии. Процесс, по его словам, будет продолжаться до 1 июня.

Источник: пресс-служба Пригожина

Прямая речь: "Мы выводим подразделения из Бахмута сегодня 25 мая, сейчас 5 утра. До первого июня основная часть перебахуеться в тыловые лагеря.

Передаем позиции военным. Также боеприпасы. Все, включая сухой паек, но если военным будет сложно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута...

Мы оставим военным двух людей - "Бибер" и "Долин".

 

Предыстория:

  • Евгений Пригожин жаловался на недостаток боеприпасов и угрожал российским властям вывести своих наемников из Бахмута после 10 мая либо же передать их позиции "кадыровцам", но впоследствии он передумал – и не вывел "вагнеровцев" из города.
  • Позже Пригожин заявил, что российское Минобороны пообещало "вагнеровцам" необходимое количество боеприпасов.
  • 9 мая главарь наемников также заявил, что в Минобороны РФ ему пригрозили признать потенциальный отход "вагнеровцев" от Бахмута государственной изменой.
  • 10 мая Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" вынуждена была передать "фланги" военнослужащим Минобороны РФ, и пожаловался на "провал флангов".
  • 20 мая спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый объяснил заявление Евгения Пригожина о полном захвате Бахмута намерением главаря ЧВК "Вагнер" как можно быстрее вывести своих наемников из разрушенного города, который может быть окружен украинскими защитниками.
  • Финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что после 1 июня его наемников не будет на всей линии фронта в Украине как минимум два месяца. Институт изучения войны считает, что ЧВК "Вагнер" может пропустить основные этапы контрнаступления Украины.

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Темы: ВагнерПригожинБахмут
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