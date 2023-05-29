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Залужный: Россия атаковала Киевскую область 11 баллистическими и крылатыми ракетами, их сбили

Елена РощинаПонедельник, 29 мая 2023, 14:02
Залужный: Россия атаковала Киевскую область 11 баллистическими и крылатыми ракетами, их сбили
Киев, иллюстративное фото УП

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что утром 29 мая российские захватчики выпустили на Киев и Киевскую область 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К", все они были уничтожены защитниками Украины. 

Источник: Facebook-страница Главнокомандующий ВС Украины

Прямая речь: "Второй раз за сутки противник совершил ракетный удар по территории Украины.

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Около 11:30 атаковал Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер".

Всего выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления.

Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены".

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Этому предшествовало: Утром 29 мая российская армия совершила 16-ю за май атаку на Киев, на этот раз это произошло в дневное время. Предварительно Россия атаковала столицу Украины две ночи подряд, перед и после Дня Киева. 

В понедельник 29 мая обломки ракет упали в нескольких районах Киева. На Киевщине горела хозяйственная постройка, были возгорания в лесах.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что на этот раз россияне могли атаковать столицу Украины "Искандерами", а также ракетами С-300 или С-400, которые также летят по баллистической траектории.

Темы: Залужныйракетный ударКиевКиевская область
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