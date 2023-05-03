Зеленский не говорил с Белым домом об утечке секретных документов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не имел никаких разговоров с Белым домом относительно масштабной утечки секретных документов разведки США. Эти утечки Зеленский назвал вредными как для Вашингтона, так и для Киева, об обнародовании тайной информации украинский президент прочитал в СМИ.

Источник: интервью Зеленского, фрагмент которого опубликовал The Washington Post

Прямая речь Зеленского: "Я не получал заранее информации ни из Белого дома, ни из Пентагона. Бесспорно, это неприятная история. Нам это невыгодно. Это не выгодно для репутации Белого дома, и я считаю, что это не выгодно для репутации США".

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Детали: По словам американских чиновников, пишет WP, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил утечки с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой во время телефонного разговора в апреле. Предварительно разговор Блинкена и Кулебы был запланирован для обсуждения встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, уточняет издание. Заместитель госсекретаря Венди Шерман также провела несколько звонков со своими коллегами.

Утечка вызвала трения между Украиной и США, пишет WP. В частных разговорах украинские чиновники заявили изданию, что неспособность Вашингтона защитить конфиденциальную информацию может привести к тому, что Киев станет меньше делиться разведданными с США.

Некоторые документы указывают на то, что Штаты шпионят за украинскими чиновниками, включая Зеленского. Отвечая на вопрос, вызвало ли это напряжение и потерю доверия между государствами, Зеленский заявил WP: "Я не могу рисковать нашим государством". Он отметил, что обнародование его личных чувств не стоит потенциального вреда для поддержки Штатами военных усилий Украины.

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"Там, где я могу говорить откровенно, я это делаю. Но есть высокие риски. Если бы это была моя война против Владимира Путина, и нас было двое на поле боя, я бы сказал всем все, что о них думаю. Но здесь история немного другая. Мы должны быть ответственными", – сказал Зеленский.

Неназванный представитель Белого дома сообщил изданию, что администрация Байдена "находится в постоянном общении с украинскими коллегами по ряду вопросов, в том числе относительно несанкционированного раскрытия информации". Однако он не стал комментировать детали этих обсуждений.

Зеленский, который был втянут в первый скандал с импичментом президента Дональда Трампа, отметил, что это не первый случай, когда его жизнь осложняется из-за утечек в США, и что теперь он больше сосредоточен на подготовке Украины к возвращению территории, оккупированной российскими войсками.

"Я не знаю, это манипуляция, или случайность, и так далее. Несмотря на такие информационные движения, я должен готовить государство к деоккупации, а не к другим шагам. И это моя задача. Помните, каким получился наш разговор с Трампом? Они его напечатали. Ну, честно говоря, я тоже не давал на это разрешения", – сказал он.

Комментируя утечки тайной информации, Зеленский сказал WP, что считает их "телевизионным шоу", которое может заинтересовать некоторых людей, но которое, в конце концов, помогает России в критический момент.

"Где-то это ажиотаж, где-то скандал. Для нас все, что заранее информирует нашего врага тем или иным способом, – это однозначно минус для нас. Я не вижу здесь никаких плюсов", – сказал Зеленский.

При этом Зеленский отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в утечках, а также ответить, насколько чувствительной для Украины была утечка.

"Не чувствительной. Если я вам отвечу, это означает, что она является чувствительной, это означает, что там реальные документы. Пожалуйста, перестаньте играть со мной в игры, я президент воюющей страны", – добавил он.

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