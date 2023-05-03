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Стрельба в школе Белграда: подростка, убившего 8 человек, не привлекут к ответственности

"Европейская правда"Среда, 3 мая 2023, 20:27

13-летний ученик седьмого класса школы в Белграде, который в среду утром застрелил восьмерых учеников и охранника, и тяжело ранил шестерых учеников и учителя, не будет нести уголовной ответственности.

Об этом сообщила Высшая государственная прокуратура в Белграде, пишет "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Согласно Закону о несовершеннолетних правонарушителях и уголовной защите несовершеннолетних, ученик школы "Владислав Рыбникар", который устроил стрельбу, не несет уголовной ответственности, поскольку он не достиг 14-летнего возраста.

По распоряжению прокуратуры Белграда отца этого мальчика было решено задержать на срок до 48 часов по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "Серьезные преступления против общей безопасности".

Власти утверждают, что парень готовил нападение в течение длительного времени. При нем нашли собственноручно нарисованный план школы и список детей, которых он хотел убить.

Парня задержали после нападения у него нашли два пистолета, которые были зарегистрированы на отца.

"Отец утверждает, что у него было несколько единиц оружия, и он держал их под замком. У него было несколько единиц оружия с 2016 и 2017 годов, и что сейф имел код. Очевидно, что парень знал код, потому что ему удалось завладеть этими двумя пистолетами. И он имел три обоймы по 15 патронов в каждой", – сказал представитель прокуратуры.

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Он добавил, что, по неофициальной информации, мальчик вместе с отцом ходил на охоту, и именно так он научился стрелять.

Как сообщалось, в среду утром семиклассник произвел несколько выстрелов из пистолета своего отца в сторону учеников и охраны своей школы.

По данным МВД Сербии, в результате стрельбы погибли восемь школьников и охранник.

Темы: Сербиякриминалдетиубийство
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